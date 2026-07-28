世足賽／曾用垃圾袋當窗簾！卡布拉爾勇奪世界盃「最佳進球」母親激動落淚昏倒

國際足總今日公布2026年世界盃「最佳進球」得主，最終由維德角後衛卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）在對阿根廷一役轟出的世界波獲選，而這位3年前還在德國第五級聯賽打拚的23歲球員，也完成了足球生涯最勵志的逆襲。

出生於荷蘭鹿特丹、父母來自維德角的卡布拉爾，3年前仍效力德國第五級聯賽，當時生活困苦，甚至曾以垃圾袋充當窗簾。如今站上世界盃舞台一戰成名，也寫下勵志故事。

更令人動容的是，當時親臨現場觀戰的母親特蕾莎（Teresa），因兒子攻進這記經典進球，一度激動到當場昏倒。

現年23歲的卡布拉爾回憶說，「賽前我就跟媽媽和女友說，如果我進球，我一定會跑向她們。當我跑過去時，看見媽媽一直在哭，她甚至沒有發現我已經站在她面前。聽說我進球的那一刻，她激動到昏了過去，大家都拚命叫她。」

談到這記世界盃最佳進球，卡布拉爾則表示，「當我過掉對手後，當時我看到前方有空間，，就想著『來試試看吧！』我左右腳都能射門，所以瞄準球門上角起腳，然後真的踢得非常漂亮。能在世界盃進球，本來就是每位球員的夢想，但能夠在那麼大的舞台、面對那麼強大的對手，以那樣的方式破門，真的太不可思議了，我真的非常開心。」

卡布拉爾進一步表示，「當我抬頭看到球飛向球門右上角時，我心裡只想著：『我到底做了什麼？』我真的不敢相信。。我看向隊友，每個人都抱著頭大叫，開心得不得了。」

「我幾乎是本能地開始狂奔，直到那一刻我才意識到，自己竟然在世界盃踢進了一顆如此精彩的進球。」卡布拉爾笑說。

值得一提的是，今年6月本菲卡同意以據報1000萬歐元的轉會費，將卡布拉爾出售予土耳其超級聯賽勁旅特拉布宗體育，卡布拉爾也已抵達土耳其完成轉會手續。

這份榮耀，對卡布拉爾而言格外珍貴。3年前，還在德國第五級聯賽奮鬥，生活拮据，甚至只能用垃圾袋充當窗簾的他，如今不僅站上世界盃舞台，更以一記足以載入史冊的世界波，抱回世界盃最佳進球獎，完成一段最勵志的足球傳奇。