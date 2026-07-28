世足賽／維德角再寫奇蹟！窮小子打敗名將梅西、姆巴佩獲本屆「最佳進球」

維德角在2026年首次世界盃之旅再添歷史性一頁，國際足總今日正式公布，維德角後衛卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）憑藉對阿根廷一役轟出的驚天世界波，獲選為2026年世界盃「最佳進球」得主，成為本屆賽事最令人難忘的經典畫面之一。

卡布拉爾其實出生於荷蘭鹿特丹，父母是維德角人，3年前，他還在德國第五級聯賽效力，生活相當拮据，住的地方甚至用還要用垃圾袋做窗簾。

卡布拉爾這記技驚四座的進球，出現在邁阿密舉行的世界盃32強賽。當時維德角迎戰2022年冠軍、最終獲得2026年世界盃亞軍的阿根廷，雙方激戰至延長賽，維德角仍以1比2落後。

然而，關鍵時刻卡布拉爾在阿根廷禁區左側附近帶球突破，先晃過中場卡利斯特（Alexis Mac Allister），接著右腳轟出一記完美弧線射門，皮球越過門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez），直竄遠角破網，幫助維德角將比分追成2比2，也讓全場球迷為之瘋狂。

儘管阿根廷最終仍以3比2驚險勝出，但FIFA隨後公布，「最佳進球」票選由全球球迷投票決定，而卡布拉爾這記石破天驚的遠射獲得最高票，正式榮膺2026年世界盃最佳進球。

此外，雖然維德角最終止步32強，但他們本屆賽事仍締造多項隊史與非洲足球紀錄。

小組賽階段，維德角先後逼和西班牙、烏拉圭及沙烏地阿拉伯，3場比賽正規時間保持不敗，以H組第二之姿挺進淘汰賽，而西班牙最終一路奪下世界盃冠軍。

不僅如此，維德角也成為世界盃史上首支能在單場比賽攻進衛冕冠軍兩球的非洲球隊。同時，他們也是繼2014年奈及利亞之後，史上第2支能在世界盃單場對阿根廷攻入兩球的非洲國家隊。