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世足賽／美職足球大聯盟全明星賽 梅西休養中確定缺席
美國職業足球大聯盟（MLS）29日明星賽，不過阿根廷名將梅西（Lionel Messi）世界盃結束後正在休養，他與同為阿根廷效命的德保羅（Rodrigo De Paul）均將缺席。
路透社報導，目前效命邁阿密國際（Inter Miami）的梅西，將正式缺席下週在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）舉行的MLS全明星賽，同時今天還有另3名球員也確定無法參加。
庫柏斯（Hugo Cuypers）、德保羅和姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）均將缺席MLS全明星賽，他們本應上陣對抗由墨西哥超級聯賽（LIGA MX）明星組成的聯隊。
庫柏斯憑著在芝加哥火焰（Chicago Fire）的出色表現贏得全明星資格，但他在23日被轉會至墨西哥的蒙特雷（Monterrey）。邁阿密國際中場德保羅將效仿隊友梅西，在代表阿根廷參加世界盃後，缺席MLS全明星賽。芝加哥火焰後衛姆博卡齊因下半身受傷無緣參加，他在本屆世界盃代表南非出戰。
為填補4人空缺，邁阿密國際中場卜萊特（YannickBright），溫哥華白浪（Vancouver Whitecaps）中場顧巴斯（Andres Cubas）、休斯頓迪納摩（HoustonDynamo）前鋒吉列爾梅（Guilherme），以及芝加哥火焰前鋒辛卡內格（Philip Zinckernagel），今天新加入全明星陣容。
卜萊特本季代表邁阿密國際先發12場，取得9勝2和1負；顧巴斯代表白浪出戰12場，貢獻3次助攻；吉列爾梅加盟迪納摩的首賽季就攻入8球並有5助攻；辛卡內格則為火焰貢獻5球7助攻。
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