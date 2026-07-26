快訊

烏克蘭參戰美伊？烏軍跨越966公里襲擊伊朗貨輪 德黑蘭警告追究後果

MLB／李灝宇已是關鍵時可倚賴的人 運動畫刊：可能成老虎下一位明星球員

725反毒油府院黨連夜3聲明 殷瑋：堂堂政府檢討人民、爛到爆、廢到笑

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／美職足球大聯盟全明星賽 梅西休養中確定缺席

中央社／ 邁阿密25日綜合外電報導
阿根廷足球巨星梅西不會出席美國職業足球大聯盟明星賽。 路透社
阿根廷足球巨星梅西不會出席美國職業足球大聯盟明星賽。 路透社

美國職業足球大聯盟（MLS）29日明星賽，不過阿根廷名將梅西（Lionel Messi）世界盃結束後正在休養，他與同為阿根廷效命的德保羅（Rodrigo De Paul）均將缺席。

路透社報導，目前效命邁阿密國際（Inter Miami）的梅西，將正式缺席下週在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）舉行的MLS全明星賽，同時今天還有另3名球員也確定無法參加。

庫柏斯（Hugo Cuypers）、德保羅和姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）均將缺席MLS全明星賽，他們本應上陣對抗由墨西哥超級聯賽（LIGA MX）明星組成的聯隊。

庫柏斯憑著在芝加哥火焰（Chicago Fire）的出色表現贏得全明星資格，但他在23日被轉會至墨西哥的蒙特雷（Monterrey）。邁阿密國際中場德保羅將效仿隊友梅西，在代表阿根廷參加世界盃後，缺席MLS全明星賽。芝加哥火焰後衛姆博卡齊因下半身受傷無緣參加，他在本屆世界盃代表南非出戰。

為填補4人空缺，邁阿密國際中場卜萊特（YannickBright），溫哥華白浪（Vancouver Whitecaps）中場顧巴斯（Andres Cubas）、休斯頓迪納摩（HoustonDynamo）前鋒吉列爾梅（Guilherme），以及芝加哥火焰前鋒辛卡內格（Philip Zinckernagel），今天新加入全明星陣容。

卜萊特本季代表邁阿密國際先發12場，取得9勝2和1負；顧巴斯代表白浪出戰12場，貢獻3次助攻；吉列爾梅加盟迪納摩的首賽季就攻入8球並有5助攻；辛卡內格則為火焰貢獻5球7助攻。

梅西 阿根廷 邁阿密 世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／衛冕失利先沈澱 梅西不踢美足聯明星賽了

世足賽／稱亞馬爾並非最佳狀態 波蘭傳奇讚：和西班牙完美合作

世足賽／「梅西幸運符」執法英阿4強戰！5度吹判全勝 英媒憂：對阿根廷有利？

NBA／轉戰熱火受梅西啟發！字母哥：給我勇氣迎接新挑戰

相關新聞

MLB／「台灣怪力男」再炸第6轟 李灝宇先敲追平安再揮超前陽春彈

效力於老虎隊的「台灣怪力男」近期超燙手感持續延燒，今天在主場對上皇家隊，擔任先發第6棒、三壘手，2局下先敲二壘打追平比數，4局下再轟出超前陽春砲，本季第6轟出爐！近4戰敲2轟、跨場連3打席敲長打，幫老虎隊取得2：1領先。

MLB／李灝宇已是關鍵時可倚賴的人 運動畫刊：可能成老虎下一位明星球員

老虎隊「台灣怪力男」李灝宇在大聯盟愈打愈自在，近期打擊手感也熱得發燙，今天對上皇家隊之戰，單場2支長打本季第6轟，敲回全隊所有得分，終場老虎隊雖以2：3落敗，但李灝宇鋒芒擋不住。美國媒體《運動畫刊》也專文撰寫李灝宇的表現，並看好他有機會成為老虎隊下一位明星球員。

MLB／大谷翔平牛棚練投取消 道奇教頭認進度倒退但不擔心

道奇隊二刀流球星大谷翔平原訂今天進牛棚練投，計畫臨時喊卡，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實是在前一次牛棚後感覺到左膝仍有不適，狀況有些倒退，但他強調並不擔心，大谷的左膝狀況仍比起明星賽前要好。

MLB／李灝宇2安都打壞球教頭看到從容 隊友大讚：有夠會打！

台灣強打李灝宇持續用火燙表現驚艷大聯盟，今天貢獻雙安，包括1支全壘打、1支二壘打，在老虎2：3不敵皇家隊之戰包辦全隊所有分數，老虎捕手羅傑斯（Jake Rogers）大讚：「他真的很會打！」總教練辛區（A.J. Hinch）坦言他兩球都攻擊壞球，但看到李灝宇展現出來的從容與好勝，令人相當驚艷。

NBA／詹姆斯加盟76人影響解析 與安比德、馬克西、布朗如何共存？

就在詹姆斯（LeBron James）決定加盟後，費城76人一躍而成熱門奪冠勁旅，而從陣容配置來看，詹姆斯與新東家的適配性相當理想。

世足賽／美職足球大聯盟全明星賽 梅西休養中確定缺席

美國職業足球大聯盟（MLS）29日明星賽，不過阿根廷名將梅西（Lionel Messi）世界盃結束後正在休養，他與同為阿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。