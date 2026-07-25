世界盃奪冠效應 西班牙國家隊圈粉當地台灣人

西班牙在世界盃足球賽封王，睽違16年重返國際足壇巔峰，國家隊凝聚國人情感，在世界各地圈粉，包括住在西班牙的台灣人也受當地氣氛感召，一同體驗西班牙球迷的熱情與瘋狂。

在西班牙首都馬德里工作、今年32歲的Ming告訴中央社，她在決賽當日跟著當地球迷一同到哥倫布廣場（Plaza de Colón）看球賽的經驗很特別。

她表示，雖然人很多，又擠又熱，根本看不到螢幕，「需要用手機放大才看得到」，但是「現場的氣氛很不同、很熱血，可以感覺到西班牙人對自己的國家感到很驕傲」。

不過，如果要排進看得到螢幕的位置，至少要提早8小時排隊進場，所以「體驗過一次就夠了」，她說，「下次會選擇在家裡或到酒吧看球」。

當西班牙國家隊返回國門，20日在馬德里展開「冠軍巴士」遊街慶祝活動時，Ming也跟著上百萬名球迷湧上街頭迎接「紅衣軍團」（La Roja）。

她回憶當時的心情，看到電視上的球員出現在自己眼前，感受很不真實，十分感動，當大家一起歡呼唱歌的瞬間，「覺得自己好榮幸、好幸運，可以在現場經歷這一切」。

當記者問及最喜歡西班牙國家隊那一點，Ming表示，喜歡西班牙隊即使最初被看低，還是努力奮戰，一步一步踢贏強隊到最後奪下冠軍，以及球員「可愛自然的個性」。

Ming還提到，西班牙人慶祝狂歡的方式，最讓她印象深刻的是徹夜狂歡不睡覺，除了路人和車輛，就連警察也用警車按喇叭加入狂歡行列，球迷甚至用國旗當「鬥牛布」在馬路上鬥汽車，看來危險但又相當有趣。

針對社群媒體上許多人提到，在加泰隆尼亞自治區，許多獨立運動支持者不希望看到西班牙國家隊贏球，記者訪問在該區首府巴塞隆納實習與求職、今年37歲的陳映如，她表示，「完全沒有這種感受，冠軍戰當晚的酒吧超難訂，而且奪冠後街頭根本瘋掉了」。

陳映如提到，和當地人一起看球的經驗很有趣，因為西班牙人很喜歡一邊看球、一邊唱歌，最常唱的加油歌是「我是西班牙人、西班牙人、西班牙人」（Yosoy español, español, español）。

根據她的觀察，西班牙人慶祝贏球的方式很「蠢萌、可愛」，譬如會一直跳、一直叫，一直按喇叭。

西班牙國家隊闖進8強後，從4強爭奪戰、準決賽、一路戰到決賽，馬德里各地包括酒吧、河畔公園及哥倫布廣場球迷的情緒也愈來愈高昂，往往在球賽結束後的午夜，許多球迷還在街頭繼續嗨，就連孩童也跟著家人跳個不停，彷彿有無窮的體力，熱情與能量都極具渲染力。

本屆世界盃已落幕，經過4年的休養生息、累積能量，相信西班牙球迷4年後會再瘋一場。（編輯：田瑞華）