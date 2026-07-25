快訊

婦致電「預感」蔣萬安、林杏兒遭槍殺 北投警依恐嚇罪送辦

大稻埕夏日節璀璨開幕 蜘蛛人降臨、煙火、無人機燈光秀驚豔全場

主辦喊破20萬人上凱道反毒油！「大怒吼」超過1分鐘 遊行全程無衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

世界盃奪冠效應 西班牙國家隊圈粉當地台灣人

中央社／ 馬德里25日專電
西班牙在世界盃足球賽封王，睽違16年重返國際足壇巔峰，國家隊凝聚國人情感，在世界各地圈粉，包括住在西班牙的台灣人也受當地氣氛感召，一同體驗西班牙球迷的熱情與瘋狂。中央社
西班牙在世界盃足球賽封王，睽違16年重返國際足壇巔峰，國家隊凝聚國人情感，在世界各地圈粉，包括住在西班牙的台灣人也受當地氣氛感召，一同體驗西班牙球迷的熱情與瘋狂。中央社

西班牙世界盃足球賽封王，睽違16年重返國際足壇巔峰，國家隊凝聚國人情感，在世界各地圈粉，包括住在西班牙的台灣人也受當地氣氛感召，一同體驗西班牙球迷的熱情與瘋狂。

在西班牙首都馬德里工作、今年32歲的Ming告訴中央社，她在決賽當日跟著當地球迷一同到哥倫布廣場（Plaza de Colón）看球賽的經驗很特別。

她表示，雖然人很多，又擠又熱，根本看不到螢幕，「需要用手機放大才看得到」，但是「現場的氣氛很不同、很熱血，可以感覺到西班牙人對自己的國家感到很驕傲」。

不過，如果要排進看得到螢幕的位置，至少要提早8小時排隊進場，所以「體驗過一次就夠了」，她說，「下次會選擇在家裡或到酒吧看球」。

當西班牙國家隊返回國門，20日在馬德里展開「冠軍巴士」遊街慶祝活動時，Ming也跟著上百萬名球迷湧上街頭迎接「紅衣軍團」（La Roja）。

她回憶當時的心情，看到電視上的球員出現在自己眼前，感受很不真實，十分感動，當大家一起歡呼唱歌的瞬間，「覺得自己好榮幸、好幸運，可以在現場經歷這一切」。

當記者問及最喜歡西班牙國家隊那一點，Ming表示，喜歡西班牙隊即使最初被看低，還是努力奮戰，一步一步踢贏強隊到最後奪下冠軍，以及球員「可愛自然的個性」。

Ming還提到，西班牙人慶祝狂歡的方式，最讓她印象深刻的是徹夜狂歡不睡覺，除了路人和車輛，就連警察也用警車按喇叭加入狂歡行列，球迷甚至用國旗當「鬥牛布」在馬路上鬥汽車，看來危險但又相當有趣。

針對社群媒體上許多人提到，在加泰隆尼亞自治區，許多獨立運動支持者不希望看到西班牙國家隊贏球，記者訪問在該區首府巴塞隆納實習與求職、今年37歲的陳映如，她表示，「完全沒有這種感受，冠軍戰當晚的酒吧超難訂，而且奪冠後街頭根本瘋掉了」。

陳映如提到，和當地人一起看球的經驗很有趣，因為西班牙人很喜歡一邊看球、一邊唱歌，最常唱的加油歌是「我是西班牙人、西班牙人、西班牙人」（Yosoy español, español, español）。

根據她的觀察，西班牙人慶祝贏球的方式很「蠢萌、可愛」，譬如會一直跳、一直叫，一直按喇叭。

西班牙國家隊闖進8強後，從4強爭奪戰、準決賽、一路戰到決賽，馬德里各地包括酒吧、河畔公園及哥倫布廣場球迷的情緒也愈來愈高昂，往往在球賽結束後的午夜，許多球迷還在街頭繼續嗨，就連孩童也跟著家人跳個不停，彷彿有無窮的體力，熱情與能量都極具渲染力。

本屆世界盃已落幕，經過4年的休養生息、累積能量，相信西班牙球迷4年後會再瘋一場。（編輯：田瑞華）

世界盃 西班牙 國家隊 世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／西班牙奪世足第2冠 馬德里徹夜不眠街頭熱舞鬥車

世足賽／西班牙闖進冠軍賽 馬德里球迷興奮狂歡到深夜

世足賽／梅禮諾再發威助西班牙晉世足4強 球迷感動稱MVP

世足賽／西班牙世界盃封王遊行 逾百萬球迷湧馬德里街頭慶祝

相關新聞

中職／曾家輝7局飆9K投出代表作 桃猿3：2擊退悍將止敗

樂天桃猿隊在台北大巨蛋舉辦「辣年糕」主題日第2天，賽前有韓國天王Rain現身開球，在巨星的觀賽下，猿隊靠著曾家輝先發7局失2分、飆出9K，在大巨蛋投出生涯代表作，打線則有陳晨威單場3安敲回致勝分，終場猿隊以3：2擊敗富邦悍將隊，終止3連敗。

詹姆斯決定4.0「關鍵密碼」 選擇76人拚冠才是生涯首次抱團 ！

詹姆斯決定加入76人，41歲的他坦言不為金錢或家庭，唯有奪冠為念。76人總管麥爾斯和後衛麥克西的招募影響，讓老詹認為此隊陣容最完整，具奪冠潛力。選擇76人是他生涯唯一的「抱團」，旨在助隊奪冠。

中職／桃猿新洋砲威克用全壘打自我介紹 「很幸運就飛出場了⋯⋯」

樂天桃猿隊新洋砲威克來台後就展現凶猛的長打火力，二軍首戰就開砲，昨天在一軍的初登場也在第2球就轟出一發2分全壘打，中職首安及首轟，如猿隊總教練曾豪駒所形容的，「用表現介紹他自己。」

中職／林凱威本季第6次BS 龍隊延長10局關鍵本壘攻防還是贏雄鷹

在救援失敗榜上領跑的味全龍隊守護神林凱威，今天再追加本季第6次BS，九局下遭台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹敲出追平兩分砲，龍隊10局上因對手失誤多添保險分，10局下在本壘攻防戰擋下腰部不適的吳念庭，終場仍以5：4險勝雄鷹。

中職／對決「右打版魔鷹」挨轟 李東洺坦言狀況不好失投「被懲罰了」

樂天桃猿隊新洋砲威克，昨天在中職初登場就開轟，第2打席砲轟目前聯盟勝投王、富邦悍將隊本土投手李東洺，敲出一發2分全壘打，苦主李東洺今天也坦言是自己失投，「那個球就是被懲罰了。」

棒球／井口資仁成日本隊首位大聯盟資歷教頭 拚奧運衛冕金牌

日本武士隊今天正式宣布，新任總教練由51歲的前羅德隊教頭井口資仁接任，成為史上首位擁有大聯盟資歷的日本隊總教練。而他上任後的首場賽事，將是11月登場的亞洲職棒冠軍爭霸賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。