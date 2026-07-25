世界盃效應 西媒：國家隊凝聚社會成國家象徵

西班牙在世界盃足球賽封王，睽違16年奪下隊史第2冠。西媒引述專家分析，國家隊激勵人心的情感力量超越國旗，具有超強社會凝聚力，跨越左右政治立場，成為西班牙國家象徵。

根據西班牙「世界報」（El Mundo）報導，當西班牙在世界盃足球賽8強賽對戰比利時前，正在慶祝奔牛節的納瓦拉（Navarra）自治區首府班普羅納（Pamplona），有地區分離主義者在鬥牛場裡高舉寫著「去你媽的西班牙、去你媽的國家隊」（PutaEspaña, Puta Selección）的布條，引發眾多觀眾發出噓聲，並高喊「西班牙萬歲」（Que viva España）作為回應。

這起事件被媒體報導後在社群媒體炸鍋，引發全民討論。數日後，在西班牙民主化後左右派最兩極化、社會撕裂最嚴重的政治社會環境中，西班牙國家隊再度加冕世界冠軍。

世界報指出，世界盃決賽在西班牙各地都打破了觀眾人數紀錄，連最主要的獨立運動地區，如加泰隆尼亞自治區（Cataluña）首府巴塞隆納與巴斯克自治區（País Vasco）第一大城畢爾包（Bilbao）等城市，都架起了巨型螢幕觀看國家隊對陣阿根廷，而且所有場地都座無虛席，掀起了一股不可否認的集體熱情浪潮。

龐培法布拉大學（Universitat Pompeu Fabra）法律哲學教授培瑞斯崔維諾（José Luis Pérez Triviño）表示，國家隊是民族主義的凝聚力量，但其凝聚的是一種較溫和、不具侵略性的民族主義，並非在政治遊行或演講中高舉國旗、演奏國歌的民族主義，而是一種近乎潛移默化的民族主義。

由於1936年至1975年佛朗哥獨裁統治期間，法西斯政權強力將西班牙國旗作為國家與政權的象徵，如今，右翼和極右翼保守派陣營將「紅、黃、紅」國旗視為訴諸愛國主義與國家統一的標示符號，大量在政治集會與遊行中使用。

因此，左翼支持者通常極力避免使用已被賦予右翼政治色彩的國旗，部分左翼人士傾向使用象徵西班牙第二共和國的「紅、黃、紫」三色旗，或配戴紫色的飾帶，來表達他們的政治理想與進步訴求。

不過，遇上世界盃或歐洲國家盃等大型足球賽事時，許多西班牙民眾會跨越政治立場，揮舞國旗為國家隊加油；幾乎也只有此時，國旗被視為全民團結的標誌以及身分識別的元素，非關政治聲明。

培瑞斯崔維諾提到，體育賽事雖讓處於休眠狀態的民族主義情緒浮出水面，但另一方面，世界盃作為各國隊伍競技的舞台，模糊了政治民族主義的各種象徵譬如國旗中較為負面的形象，因為在競賽當下，隊伍實力、賽事表現和公平競爭等元素也極度被看重。

世界報進一步解釋，也就是說，西班牙人看待國家隊，不僅從國民的視角出發，也從球迷的視野出發，他們大力讚揚主帥戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）麾下這支球隊所體現的各種良善價值觀，包括：始終將團體置於個人之上、謹慎得體的言行舉止、對迎戰對手抱持尊重、渴望勝利卻不羞辱對手等。

西班牙國家研究委員會（CSIC）研究院暨社會學博士米勒（Luis Miller）指出，儘管社會中有部分民眾比20年前更強烈地將國家象徵「政治化」，但也有部分民眾選擇加入勝利的行列，單純享受成為勝利團隊一員的感覺。

米勒表示，「國家隊比國旗更具有承載情感的力量」。

知名體育記者雷拉尼奧（Alfredo Relaño）則指出，足球在某種程度上減輕了國旗或國歌等國家象徵所承載的意識形態負擔，國家隊「讓人們能以一種不那麼衝突的方式認同國家」。

報導也提到，可惜的是，世界盃過後，巴塞隆納街頭藝術家為致敬在決賽攻入致勝分的前鋒托瑞斯（Ferran Torres）所繪製的壁畫，被加泰隆尼亞獨立運動人士破壞，在畫上寫下大大的「去你媽的西班牙」。

看來，西班牙國家隊雖凝聚了多數左右派人士的心，但尚未能獲得少數分離主義者的支持與認同。