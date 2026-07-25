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世足賽／不是去美國和梅西聯手！40歲維德角門神轉戰智利豪門

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西、維德角門神沃齊尼亞。 美聯社
梅西、維德角門神沃齊尼亞。 美聯社

2026世界盃足球賽日前正式落幕，一戰成名的維德角40歲門神沃齊尼亞（Vozinha）已決定新東家，將加入智利豪門科洛科洛體育會，而不是梅西（Lionel Messi）所在的美國邁阿密國際隊。

沃齊尼亞幫助人口僅50多萬的維德角在分組賽逼和西班牙，是本屆世足唯一對上西班牙沒輸的球隊。淘汰賽面對阿根廷，再度上演史詩級對決，最終敗下陣來，沃齊尼亞賽後和梅西寒暄，可惜最終沒有交換到球衣。

沃齊尼亞IG追蹤人數從世足開踢前的3萬，暴增至2957萬；德國足球權威網站《Transfermarkt》更新球員身價評估榜，沃齊尼亞從5萬歐元飆升至50萬歐元。

許多球迷期待沃齊尼亞能加入邁阿密國際，與梅西聯手，確實有傳聞沃齊尼亞與邁阿密國際接觸過，但沃齊尼亞最終選擇轉戰智利豪門科洛科洛體育會，合約金額和長度尚未公布。

科洛科洛體育會主席莫薩（Aníbal Mosa）表示：「沃齊尼亞將成為科洛科洛球員，他會在未來幾天前往智利接受體檢，之後將在紀念碑球場正式亮相。」

維德角在世界盃遭淘汰後，沃齊尼亞曾表達希望再踢2年，並尋找一支具有明確計畫的球隊，「我希望找到一支真正把我當成球員，而不是只把我視為行銷工具的球隊。」

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