世足賽／球星身價榜更新！哈蘭德和亞馬爾並列第1、姆巴佩第3

2026年美加墨世界盃足球賽落幕，德國足球權威網站《Transfermarkt》更新球員身價評估榜，共99人上升。挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）與西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）以2.2億歐元（約81億新台幣）並列全球身價最高球員。

哈蘭德率領挪威爆冷擊敗巴西，雖未能闖進4強，但本屆5場比賽踢進7球，根據《Transfermarkt》網站，他的身價已提升至2.2億歐元。

亞馬爾本屆世足賽8場比賽總共只進1球，不過他繼2024歐洲國家盃後，再度幫西班牙奪下世界盃冠軍，他的身價也是2.2億歐元。

法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）以2億歐元排名第3，雖然法國在4強賽遭西班牙壓制輸球，但姆巴佩本屆世界盃踢進10球、傳出2次助攻，奪下金靴獎，同時成為世界盃歷史進球王。

第4到第10依序是法國球星奧利斯（Michael Olise）1.7億歐元、英國貝林漢（Jude Bellingham）1.6億歐元、西班牙佩德里（Pedri）1.5億歐元。巴西維尼修斯（Vinicius Junior）、葡萄牙維蒂尼亞（Vitinha）、喬治亞克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）和葡萄牙內維斯（Joao Neves）都是1.4億歐元。