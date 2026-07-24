快訊

咖啡重度上癮網紅稱戒掉後「身體變超好」內科醫揭咖啡提神的假象

1970台日諜戰 我方滲透曝光 國防部始終未揪出潛伏日諜

MLB／又敲關鍵安！李灝宇連8場敲安、累積44安 雙破張育成林子偉紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／亞軍背對冠軍失禮？近20年僅2隊留場內：2014、2026阿根廷

聯合新聞網／ 阿根廷足球名人堂
西班牙奪下世足冠軍，阿根廷在領完獎後並未退場，而是留在場內向支持者致意。 法新社
西班牙奪下世足冠軍，阿根廷在領完獎後並未退場，而是留在場內向支持者致意。 法新社

在過去四屆世界杯的決賽當中，只有兩支亞軍一直留在球場上直到頒獎典禮結束：2014年的阿根廷和2026年的阿根廷。

不是2018年的克羅埃西亞、不是2022年的法國，那段時間有人說過什麼嗎？沒有，因為那根本不會吸引點擊率，所以沒人在意。

在最近20年的世界杯裡，就只有2014年和2026年的阿根廷選擇留在球場內，2014年是看著頒獎典禮結束，而2026年則是走到場邊聽著支持者們的吶喊與加油打氣。其餘獲得亞軍的國家都在領完銀牌之後就直接離場了，阿根廷此舉實為罕見的風度，並非失禮，更無需被那些道德魔人的雙標仔指責。

但是現在哪個國家正被這些雙標仔批評和指責？當然是阿根廷，僅僅只是因為他們去向自己的球迷致意，就被莫名其妙的批評是對獲勝者不敬。

好笑的是，自古以來在競技體育當中「從來就沒有」明文規定，亞軍還得要全程觀看冠軍的頒獎典禮，或是對冠軍的頒獎典禮行注目禮。足球比賽的亞軍領獎之後，按照標準流程就是直接離場，並沒有強制要求必須觀看冠軍的頒獎儀式，過往多屆大賽的亞軍在領獎之後馬上離場，都是非常正常的事情。所以批評阿根廷在領獎之後背對頒獎典禮，是不尊重冠軍隊伍的荒謬言論，完全就是胡說八道的道德綁架。

當時阿根廷球員走向看台，去向自己的球迷致敬，這是很正常的事情，那是整屆世界杯裡最棒的球迷群體，看台上的球迷們可是為了每張門票掏出至少1萬美元（約台幣32萬元）。很多球員選擇背對那個他們曾經無數次夢寐以求的榮耀時刻，但是也有部分球員在遠處目睹了西班牙人的狂歡。

未能衛冕世足冠軍，阿根廷球員賽後難掩失望。 路透
未能衛冕世足冠軍，阿根廷球員賽後難掩失望。 路透

2022年卡達世界杯的決賽，法國輸給阿根廷之後，在領完銀牌之後就直接離場了，但是根本不會有人因此指責他們。因為他們剛剛輸掉了一場重要的比賽，難道還要強顏歡笑的去討好贏家嗎？他們當時無論是留在球場上，還是直接回更衣室都無所謂，每個人都在用自己的方式消化失敗。

所以不管阿根廷當時有沒有看著西班牙人慶祝，這從頭到尾都不是對冠軍的不尊重，更何況本來就沒有規定要這樣做，一切都是搞不懂情況的雙標仔在自以為是的道德綁架。

在足球場上，本來就應該遵循「悲喜自渡，各相安好」的準則，允許勝利者慶祝，也要留給失敗者去消化悲傷的時間。要尊重他人的痛苦，而不是覺得勝利者就有權力要求失敗者卑躬屈膝。

阿根廷此次選擇留下，卻因為轉身致意自家球迷而遭到嚴厲的指責，這些人對於以往其他球隊類似行為的寬容，與對阿根廷的苛刻態度形成差異極大的對比。這種以極為嚴苛的標準去審視自己不喜歡的球隊的雙重標準，確實容易引發爭議。

網路當中的輿論，固然有其自發性，但是能達到那種已經完全沒有理智的集體霸凌氛圍，可見這其中肯定有不少推手在背後操作。

【本文為臉書粉專「阿根廷足球名人堂」全文授權，請勿任意轉載】

阿根廷 2026美加墨世足 世足彩蛋 世足賽

延伸閱讀

世足賽／湧方尖碑致敬國家隊 阿根廷球迷：我們像冠軍一樣光榮

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

世足賽／世足決賽敗給西班牙 阿根廷挨批球風骯髒被貼反派標籤

痛徹心扉！阿根廷教頭斯卡洛尼學習「藍白軍團」走過的痛

相關新聞

世足賽／亞軍背對冠軍失禮？近20年僅2隊留場內：2014、2026阿根廷

阿根廷在世界杯決賽中選擇留場向球迷致敬，成為近20年來僅有的兩支亞軍之一，卻遭到批評。阿根廷此舉不僅是風度展示，還引發對道德雙標的討論，突顯了體育賽事中對失敗者的尊重與理解的重要性。

世足賽／世界盃落幕 瑞士政界質疑FIFA稅務待遇與管理機制

世界盃落幕後，國際足球總會（FIFA）因政治干預爭議與協會管理問題，再度成為瑞士政界與球迷批評的焦點。據估計，本屆世界盃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。