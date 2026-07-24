世足賽／亞軍背對冠軍失禮？近20年僅2隊留場內：2014、2026阿根廷

在過去四屆世界杯的決賽當中，只有兩支亞軍一直留在球場上直到頒獎典禮結束：2014年的阿根廷和2026年的阿根廷。

不是2018年的克羅埃西亞、不是2022年的法國，那段時間有人說過什麼嗎？沒有，因為那根本不會吸引點擊率，所以沒人在意。

在最近20年的世界杯裡，就只有2014年和2026年的阿根廷選擇留在球場內，2014年是看著頒獎典禮結束，而2026年則是走到場邊聽著支持者們的吶喊與加油打氣。其餘獲得亞軍的國家都在領完銀牌之後就直接離場了，阿根廷此舉實為罕見的風度，並非失禮，更無需被那些道德魔人的雙標仔指責。

但是現在哪個國家正被這些雙標仔批評和指責？當然是阿根廷，僅僅只是因為他們去向自己的球迷致意，就被莫名其妙的批評是對獲勝者不敬。

好笑的是，自古以來在競技體育當中「從來就沒有」明文規定，亞軍還得要全程觀看冠軍的頒獎典禮，或是對冠軍的頒獎典禮行注目禮。足球比賽的亞軍領獎之後，按照標準流程就是直接離場，並沒有強制要求必須觀看冠軍的頒獎儀式，過往多屆大賽的亞軍在領獎之後馬上離場，都是非常正常的事情。所以批評阿根廷在領獎之後背對頒獎典禮，是不尊重冠軍隊伍的荒謬言論，完全就是胡說八道的道德綁架。

當時阿根廷球員走向看台，去向自己的球迷致敬，這是很正常的事情，那是整屆世界杯裡最棒的球迷群體，看台上的球迷們可是為了每張門票掏出至少1萬美元（約台幣32萬元）。很多球員選擇背對那個他們曾經無數次夢寐以求的榮耀時刻，但是也有部分球員在遠處目睹了西班牙人的狂歡。

未能衛冕世足冠軍，阿根廷球員賽後難掩失望。 路透

2022年卡達世界杯的決賽，法國輸給阿根廷之後，在領完銀牌之後就直接離場了，但是根本不會有人因此指責他們。因為他們剛剛輸掉了一場重要的比賽，難道還要強顏歡笑的去討好贏家嗎？他們當時無論是留在球場上，還是直接回更衣室都無所謂，每個人都在用自己的方式消化失敗。

所以不管阿根廷當時有沒有看著西班牙人慶祝，這從頭到尾都不是對冠軍的不尊重，更何況本來就沒有規定要這樣做，一切都是搞不懂情況的雙標仔在自以為是的道德綁架。

在足球場上，本來就應該遵循「悲喜自渡，各相安好」的準則，允許勝利者慶祝，也要留給失敗者去消化悲傷的時間。要尊重他人的痛苦，而不是覺得勝利者就有權力要求失敗者卑躬屈膝。

阿根廷此次選擇留下，卻因為轉身致意自家球迷而遭到嚴厲的指責，這些人對於以往其他球隊類似行為的寬容，與對阿根廷的苛刻態度形成差異極大的對比。這種以極為嚴苛的標準去審視自己不喜歡的球隊的雙重標準，確實容易引發爭議。

網路當中的輿論，固然有其自發性，但是能達到那種已經完全沒有理智的集體霸凌氛圍，可見這其中肯定有不少推手在背後操作。

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