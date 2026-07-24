世足賽／世界盃落幕 瑞士政界質疑FIFA稅務待遇與管理機制

世界盃落幕後，國際足球總會（FIFA）因政治干預爭議與協會管理問題，再度成為瑞士政界與球迷批評的焦點。據估計，本屆世界盃為FIFA帶來約130億瑞士法郎收入，龐大資金持續分配給各國足協，也形成各國足協對FIFA的依賴，短期內仍難以撼動FIFA既有的權力結構。

根據瑞士民法規範，FIFA登記為「協會」法人，長期享有較低稅負及部分聯邦稅賦減免。據蘇黎世州立銀行（ZKB）估計，本屆世界盃為FIFA帶來約130億瑞郎（約新台幣5142億元）收入，促使瑞士國內生產毛額（GDP）成長率增加0.7個百分點，達到1.7%。

由於FIFA總部設於瑞士蘇黎世，本屆賽事結束後，瑞士政界對FIFA享有稅務優惠及對瑞士形象造成影響提出批評。

蘇黎世州議員社會民主黨（SP）西格里斯特（Nicolas Siegrist）表示，瑞士現行法律對FIFA的監管缺乏透明度及有效監督機制。他認為，瑞士作為FIFA所在地，有責任檢討相關法規，提高對國際體育組織的治理標準。

他與球迷20日聚集於FIFA總部前抗議，高達5000瑞士法郎的票價、強制性的廣告插播、決賽中場休息時間過長等新舉措，都違反世足舉辦的原則。現場球迷呼籲足球應回歸運動本身。

歐洲理事會秘書長柏塞茲（Alain Berset）日前接受媒體訪問時形容，本屆世界盃是一場「未完成的世界盃」。他表示，政治勢力介入FIFA決策、種族歧視言論，以及體育博彩快速擴張，都已損害足球公信力，呼籲展開國際對話，推動改革，恢復足球的公平與誠信。

瑞士足球協會（SFV）目前雖未正面回應歐洲理事會的倡議，但賽事期間曾公開表示，對於國家元首介入球員禁賽事件逾越紅線，影響球員紀律處分「完全令人無法理解」。

有分析認為，FIFA透過龐大資金持續分配給各國足球協會，使各國足協形成一定程度的財政依賴。在現行制度下，即使外界批評聲浪升高，短期內仍難以撼動FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）主導的既有權力結構。即使2027年主席改選，是否會出現足以挑戰現任主席的新勢力，仍有待觀察。

蘇黎世市民艾柏利（Erwin Aeberli）接受中央社採訪時表示，FIFA的收入規模及影響力早已超越一般瑞士非營利協會，尤其日前川普提名英凡提諾成為聯合國下一任秘書長，兩人交往過密已傷害瑞士形象。