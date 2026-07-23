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世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

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世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球迷（非連署發起人）。 歐新社
阿根廷球迷（非連署發起人）。 歐新社

2026美加墨世界盃足球賽日前落幕，冠軍戰由西班牙以1：0擊敗阿根廷，不過有一名阿根廷球迷桑契斯（Gisela Sánchez）發起連署，目前5.9萬名阿根廷人加入連署，抗議世界盃決賽裁判表現「充滿爭議且腐敗」，要求國際足總（FIFA）考慮重賽。

據西班牙《阿貝賽報》報導，阿根廷球迷桑契斯透過「Change.org」網站，發起世足賽冠軍戰重賽連署，呼籲所有球迷加入，不只替阿根廷討回公道，也為全世界足球爭取正義。他主張阿根廷與西班牙的世界盃決賽，因裁判充滿爭議且腐敗的執法表現蒙上陰影。他指出，社群平台流傳各種影片，指出該名裁判遭收買，藉此影響比賽結果。

桑契斯要求FIFA以嚴肅且透明的態度重新審視相關事件，並考慮重踢決賽，這一次不應再受到腐敗裁判的影響。

不過桑契斯的看法與現實風向不太一樣，本屆FIFA經常被質疑偏袒阿根廷，決賽裁判的公正性較少受到質疑。從數據來看，西班牙全場20次射門，阿根廷只有3次，阿根廷甚至沒任何射正，控球率也只有35%，實力明顯遭西班牙輾壓。

比較大的爭議是阿根廷中場大將費南德斯（Enzo Fernández），領到第2張黃牌後被驅逐出場。目前已有超過5.9萬阿根廷人連署。

不過重賽幾乎難以成立，FIFA若要下令重賽，通常是明顯違反比賽規則，例如一隊同時有12名球員在場、同一名球員領到2張黃牌沒被罰下，或其他直接改變比賽結果的情況。最近一次重賽是2006年世界盃資格賽，烏茲別克對巴林，裁判在一個可能左右賽果的判決中，使用錯誤的規則，因此比賽最終被要求重踢。

上屆世足賽亞軍法國的球迷，也曾以相同方式要求重賽，法國球迷最終蒐集到21.5萬份連署。他們主張梅西（Lionel Messi）主罰十二碼時，已有多名球員提前入場，屬違規行為，但當時裁判並未察覺。面對法國球迷的批評，阿根廷球迷隨後發起另一項連署，要求法國人「別再哭了」，連署人數超越21.5萬。

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