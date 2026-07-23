世足賽／FIFA調查冠軍賽後衝突 阿根廷助理教練公開致歉

阿根廷助理教練艾雅拉今天針對他在世界盃冠軍賽後，跟西班牙隊中場球員奧爾莫發生的肢體衝突致歉，國際足球總會（FIFA）正對此展開調查。

路透社報導，電視畫面顯示，艾雅拉（Roberto Ayala）在19日世界盃冠軍賽終場哨聲響起後的混亂場面中，跟奧爾莫（Dani Olmo）發生激烈對峙。FIFA隨後也針對這起衝突事件啟動紀律處分程序。

艾雅拉接受瓦倫西亞首都廣播電台（Valencia CapitalRadio）訪問時表示：「我當然感到抱歉，身處這個職位，我不應該被情緒或任何外來刺激，影響到我的心情或行為。」

他也表示：「對我來說，我們需要劃清界線並適可而止。那比較像是推了一下，並不是外界說的揮拳。那是我對他某句話的反應，但事情到此為止。若再見到他，我當然會親自向他道歉。」

艾雅拉說，「當比賽結束時，我看到球場中央出現混亂的推擠，我們趕緊衝過去想把我們的球員拉出來」，由於現場氣氛愈來愈緊張，他理智一度斷線，但堅稱他最初只是試圖在對峙時拉開雙方球員。

阿根廷球員莫里納（Nahuel Molina）跟阿瑪達（Thiago Almada）也捲入其中，因為他們的隊友巴瑞德斯（Leandro Paredes）掐住西班牙球員賈西亞（EricGarcia）的脖子。

FIFA已指派紀律與道德檢察官，針對這場涉及球員與教練團的賽後衝突展開調查。涉案人員可能面臨禁賽處分，而阿根廷足球協會（Argentine FootballAssociation）也可能遭到罰款。