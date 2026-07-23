世足賽／不花一分錢行銷！內褲公司靠亞馬爾「脫褲」一下就爆紅

西班牙贏得世足賽冠軍，陣中年輕球星亞馬爾(Lamine Yamal)備受注目，然而據報導他不時「脫褲」一下，露出內褲品牌是有用意的；在冠軍戰西班牙擊敗阿根廷的比賽中，亞馬爾在比賽多次撩起球衣整理補子，此時他穿著內褲品牌就會露出，讓這家內褲公司因此爆紅。

這家名為「6PM」德國內褲公司找來亞馬爾代言，不過，他們的策略並未在世足賽期投放任何廣告做宣傳，只需要亞馬爾做一件事，就是不時「脫褲」一下露出品牌，這策略果然相當成功，與亞馬爾同款內褲，30歐元(約1100台幣)兩件一組，馬上就熱銷起來。

6PM在Instagram發文幽默表示，他們不敢宣稱穿上這款內褲能讓球員踢得更好，但仍恭喜亞馬爾與西班牙國家隊贏得2026年世界盃冠軍。

盡管沒有公布銷售數字，但這內褲品牌已為全世界所認識，據說創辦人也是俱有摩洛哥血統，與亞馬爾相同因此雙方一拍即合。