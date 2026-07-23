世足賽／阿根廷助教為動粗道歉並解釋 西班牙球員認為不用禁賽

世界盃足球賽日前已落幕，阿根廷球員與教練賽後攻擊西班牙球員，遭輿論撻伐。如今阿根廷助教阿亞拉（Roberto Ayala）透過媒體為此事道歉。

畫面顯示，冠軍戰比賽結束哨響後，現場陷入混亂，阿亞拉與西班牙球員奧爾莫（Dani Olmo）發生肢體衝突。國際足總（FIFA）隨後也針對相關事件啟動紀律調查程序。

阿亞拉接受瓦倫西亞首都電台訪問時道歉，「我當然感到抱歉，以職務來說，我不能讓自己的情緒，或是對方帶給我的任何刺激，影響心情與行為。

阿亞拉認為事情應該就此畫下句點，「那比較像是推了一下，而不是外界說的揮拳，那是我對他某句話的反應，但事情就到此為止，若再見到他，我當然會親自向他道歉。」

阿根廷巴瑞德斯（Leandro Paredes）一度掐住西班牙球員賈西亞（Eric Garcia）的脖子，阿亞拉提到，自己最初只是想將雙方球員拉開，「比賽結束後我看到球場中央爆發推擠，我們立刻衝過去，想把自己的球員帶離現場。我會為自己的行為負責，我的本意是過去把他們分開，但有時事情就是會發生，當下心跳很快，但這不能成為藉口。賈西亞當時也在場，我只是告訴他，我過去是為了勸架並恭喜他們，這樣而已。」

西班牙球員加維（Gavi）被打。 法新社

涉及這場衝突的球員和教練可能面臨FIFA禁賽處分，阿根廷足協也可能遭到罰款。不過被巴瑞德斯攻擊的西班牙球員加維（Gavi）接受訪問時說，「我不認為他們要被禁賽，我明白這對小朋友來說是不好的示範，但我也認為，足球本來就有較激烈、侵略性的一面。」

加維強調，「最合理的處理方式或許是比賽當下直接把他罰下場，事情就到此為止。不過正如我說的，這些都是足球的一部分，足球一直都該是這樣。」