快訊

血染埔里鄉間道路！移工聚會飲酒爆口角 1男腹背遭砍多刀慘死

先破牆再鑽洞引爆！伊朗精準攻擊美中情局據點 俄國疑暗中協助

日本人如何洗錢炒房？都心寺廟變建案 墓地轉身成豪宅

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／稱亞馬爾並非最佳狀態 波蘭傳奇讚：和西班牙完美合作

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波蘭傳奇萊萬讚巴薩隊友亞馬爾帶傷出戰，仍助西班牙奪冠，是球隊合作完美。 路透
波蘭傳奇萊萬讚巴薩隊友亞馬爾帶傷出戰，仍助西班牙奪冠，是球隊合作完美。 路透

波蘭傳奇萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）今年夏天雖沒能參與世界盃盛會，但仍關心賽事，剛離開巴塞隆納的他更讚前隊友亞馬爾（Lamine Yamal）儘管因傷沒能展現最佳狀態，仍幫助「無敵艦隊」奪下隊史第二座世界盃冠軍。

亞馬爾因大腿傷勢錯過巴塞隆納的冠軍賽季，也影響他的世界盃處女秀，西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）在小組賽中控制了亞馬爾的上場時間。最終8場比賽亞馬爾共上場616分鐘，攻進1球，並以35次過人成為本屆賽事過人次數最多的球員。

和亞馬爾在巴薩當隊友的萊萬多夫斯基接受《ESPN》訪問時提到，世界盃並沒看到亞馬爾的最好表現，不過才19歲的亞馬爾還很年輕，因受傷休息8周沒比賽，「如果你8周沒打比賽，世界盃就要開賽，那肯定很艱難，根本沒時間訓練，只能一場一場踢，但他展現非常出色的水準。西班牙球員和全隊都幫助了亞馬爾，亞馬爾也幫助了整個球隊，我認為這種合作堪稱完美。」

亞馬爾在世界盃雖然只進一球，但以35次過人成為本屆賽事過人次數最多的球員。 美聯社
亞馬爾在世界盃雖然只進一球，但以35次過人成為本屆賽事過人次數最多的球員。 美聯社

萊萬多夫斯基和亞馬爾一起在巴薩打了127場比賽，他還與西班牙世界盃冠軍成員加維（Gavi）、佩德里（Pedri）、庫巴西（Pau Cubarsi）和托雷斯（Ferran Torres）並肩作戰，讓他更加支持西班牙隊在冠軍賽中對抗梅西（Lionel Messi）領銜的阿根廷隊。

「我認識很多西班牙的球員，我在巴塞隆納和他們有很多相處，所以我很支持他們。」萊萬多夫斯基提到，個人認識的阿根廷球員只有梅西，且阿根廷是上屆冠軍隊伍，因此更支持西班牙，「我很開心，因為我知道他們已經做好贏下這次世界盃的準備，他們非常年輕，前途大好。」

萊萬多夫斯基今年夏天和巴薩分道揚鑣，加入美國職業足球大聯盟（MLS）的芝加哥火焰足球俱樂部（Chicago Fire FC），他表示離開巴薩後不想再加入歐洲聯賽隊伍，這也是和芝加哥火焰簽下兩年合約的原因之一。

西班牙 世足賽 亞馬爾 世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／梅西接班人對決梅西 西班牙教頭：亞馬爾只要當亞馬爾就好

世足賽／奪冠外加破紀錄卻悲喜參半 西班牙19歲新星：看到偶像梅西輸球有點難過

世足賽／亞馬爾成史上最年輕雙料冠軍 但錯過「一生僅一次機會」獎項

世足賽／西班牙奪冠 亞馬爾故鄉羅卡豐達陷入狂歡

相關新聞

世足賽／梅西傳承金球密碼 亞馬爾：鼓勵與金牌同等珍貴

2026美加墨世足賽日前在紐約大都會球場劃下完美句點，賽後場上出現極具傳承意味的一幕，19歲的西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲的阿根廷傳奇巨星梅西（Lionel Messi）擁抱寒暄，亞馬爾隨後透露了兩人交談的細節，直言梅西對他說的這番話，其價值與世足金牌「一樣珍貴」。

世足賽／3.5萬人番茄小鎮成冠軍搖籃 西國雙星榮歸獲頒「等重番茄」

在剛落幕的世足賽中幫助「無敵艦隊」西班牙勇奪隊史第二座金盃後，中場好手魯伊斯（Fabián Ruiz）與加維（Gavi）本周榮歸故里，回到家鄉洛斯帕拉西奧西維利亞夫蘭卡（Los Palacios y Villafranca）接受英雄式的熱烈歡迎，並成該鎮史上第2、3位獲得等體重番茄的世界足球冠軍。

世足賽／稱亞馬爾並非最佳狀態 波蘭傳奇讚：和西班牙完美合作

波蘭傳奇萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）今年夏天雖沒能參與世界盃盛會，但仍關心賽事，剛離開巴塞隆納的他更讚前隊友亞馬爾（Lamine Yamal）儘管因傷沒能展現最佳狀態，仍幫助「無敵艦隊」奪下隊史第二座世界盃冠軍。

世足賽／美國博彩瘋狂下注 規模相當十屆超級盃

美國體育博彩行業的體育博彩公司和技術提供商報告指出，今年美加墨世界盃在各個方面都創下了足球賽事投注額的最高紀錄，甚至可以與其他大型長期體育賽事相媲美，投注量比NCAA「三月瘋」高出3成，更比上屆卡達世界盃增加超過百分之兩百。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。