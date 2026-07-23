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世足賽／3.5萬人番茄小鎮成冠軍搖籃 西國雙星榮歸獲頒「等重番茄」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西班牙球員路易斯（Fabián Ruiz，右）補射破門。(路透)
西班牙球員路易斯（Fabián Ruiz，右）補射破門。(路透)

在剛落幕的世足賽中幫助「無敵艦隊」西班牙勇奪隊史第二座金盃後，中場好手魯伊斯（Fabián Ruiz）與加維（Gavi）本周榮歸故里，回到家鄉洛斯帕拉西奧西維利亞夫蘭卡（Los Palacios y Villafranca）接受英雄式的熱烈歡迎，並成該鎮史上第2、3位獲得等體重番茄的世界足球冠軍。  

這座人口僅約3.5萬人的西班牙南方小鎮，除了以盛產番茄聞名，如今更因爲魯伊斯、加維的載譽歸來，加上2010年南非世足賽奪冠班底的納瓦斯（Jesús Navas），已孕育出3位世足賽冠軍成員，成為名副其實的「足球名將搖籃」。

為了表彰兩人的傑出貢獻，小鎮延續了自2010年起的傳統，為兩位功臣舉辦了別開生面的「秤重儀式」，並送上與他們體重等重的特產番茄。效力於巴黎聖日耳曼的魯伊斯過磅為84公斤，而巴塞隆納小將加維則是68公斤，兩人合計搬回了152公斤的番茄，現場氣氛相當熱絡。

這項有趣的頒獎傳統始於2010年，當時納瓦斯隨西班牙奪得南非世足賽冠軍，小鎮便首次以等重番茄獻給英雄；隨後納瓦斯又在2012年與2024年歐洲國家盃封王，魯伊斯也參與了2024年的歐國盃奪冠，如今加上剛捧回首座國家隊大賽冠軍的加維，這個僅3.5萬人的小鎮，竟已不可思議地產出3位世足賽冠軍得主。

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