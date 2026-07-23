世足賽／美國博彩瘋狂下注 規模相當十屆超級盃

美國體育博彩行業的體育博彩公司和技術提供商報告指出，今年美加墨世界盃在各個方面都創下了足球賽事投注額的最高紀錄，甚至可以與其他大型長期體育賽事相媲美，投注量比NCAA「三月瘋」高出3成，更比上屆卡達世界盃增加超過百分之兩百。

DraftKings 報告稱，今年世界盃投注量比四年前增加了650%，BetMGM報告指稱投注量增加了211%，都有顯著成長。

「本屆世界盃將成為美國史上規模最大的博彩盛事，規模相當於十屆超級盃。」Hard Rock Bet體育博彩高級副總裁沃爾什（Neil Walsh）表示，足球曾被認為是美國人不會接受的運動，如今卻載入史冊，全美心民都參與其中。

西班牙延長賽以1：0擊敗阿根廷的冠軍戰，在BetMGM、凱撒運動博彩和DraftKings三家博彩公司都創下歷史投注額最高的足球賽紀錄。BetMGM表示，這場比賽的投注額超過了2026年大學美式足球季後賽除總決賽之外的所有比賽，也超過了過去一年的所有NCAA錦標賽、NBA總決賽、史丹利盃總決賽和世界大賽。

DraftKings 表示，光是冠軍賽就接受200萬筆投注；凱撒娛樂冠軍戰的投注額比之前的最高紀錄比賽高出近65%。

阿根廷和當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）為體育博彩市場掀起了一股熱潮，阿根廷的比賽最終吸引了眾多博彩公司最多的投注單，梅西更是被公認各種投注項目和未來投注中最受歡迎的球員。