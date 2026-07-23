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世足賽／梅西傳承金球密碼 亞馬爾：他的鼓勵與金牌同等珍貴

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西班牙球星亞馬爾、阿根廷球星梅西。 路透
西班牙球星亞馬爾、阿根廷球星梅西。 路透

2026美加墨世足賽日前在紐約大都會球場劃下完美句點，賽後場上出現極具傳承意味的一幕，19歲的西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲的阿根廷傳奇巨星梅西（Lionel Messi）擁抱寒暄，亞馬爾隨後透露了兩人交談的細節，直言梅西對他說的這番話，其價值與世足金牌「一樣珍貴」。

8座金球獎得主、前巴塞隆納隊長梅西，在本屆世足賽繳出8進球、4助攻的頂級表現，無奈未能率隊完成連霸，賽後終場哨音響起時，亞馬爾走向這位球壇前輩致意，兩人隨即緊緊擁抱，也為這場「澡盆之戰」劃下句點。

談到這位歷史最佳球員對自己的叮嚀，亞馬爾表示，「梅西要我堅持走自己的路，並告訴我『未來是屬於你們這個世代的』。這些話對我的意義，就跟掛在我脖子上的世足金牌一樣珍貴。」亞馬爾也感性補充，「梅西一直是我崇拜的對象，賽後我只是想向他表達最高敬意。」

事實上兩人早有神奇的宿命交集，早在2007年，年僅20歲的梅西參加聯合國兒童基金會公益拍照活動時，曾溫馨地替當時僅5個月大的亞馬爾洗澡。如今亞馬爾不僅接下梅西在巴塞隆納留下的象徵性10號球衣，也在世足舞台嶄露頭角，讓這段跨越世代的傳承佳話更顯動人。

世足賽 梅西 亞馬爾 世足彩蛋 2026美加墨世足

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