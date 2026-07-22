亞青棒球賽／劉任右U18世界盃磨練 再拚亞青盼展現不同東西

亞洲青棒錦標賽培訓隊投手劉任右今天藍白賽先發登板，換局間傷退檢查後無大礙；劉任右自評去年打U18世界盃尚不成熟，今年若有機會入選亞青國手，希望展現不同的東西。

亞洲青棒錦標賽藍白對抗賽今天第5戰，白隊由左投劉任右先發，開賽稍微有狀況，接連被敲安打，單局失掉3分，表定2局要續投，但換局間練投，被捕手傳球打中頭部傷退，馬上到醫院檢查後沒有大礙。

劉任右赴醫院檢查後，也有回到球場，他自評今天狀況沒有不好，有詢問教練和捕手的意見，都是給正面的回饋，找原因可能是用直球搶到好球數後，變化球被掌握到，需要調整的是配球策略。

劉任右是去年U18世界盃棒球賽台灣隊班底，他表示，去年在代表隊中是學弟，有些想法還不夠成熟，如果今年再有機會拚青棒國手，希望可以展現不一樣的東西，把更好的表現拿出來。

劉任右一直以旅外為目標，被問起國際賽是否會是證明身價的重要舞台，劉任右表示，能代表國家出賽當然很重要，但也提到，不管是不是國際賽，把每場比賽都當作重要的比賽，全力表現。

劉任右目前最快球速約151公里、條件出色，他表示近期在技術上沒有做太大的改變，把現有的東西練得更好、更純熟。亞青培訓隊今天藍白賽後篩選出22人培訓名單，劉任右也續留在培訓名單中。