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世足賽／梅西金球獎被偷了？伊布痛批評選標準：還要做什麼才能拿獎

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西。 歐新社
梅西。 歐新社

西班牙在2026世界盃足球賽冠軍戰以1：0擊敗阿根廷，西班牙中場核心羅德里（Rodri）奪下金球獎，但瑞典傳奇球星伊布（Zlatan Ibrahimovic）對此不以為然，認為梅西（Lionel Messi）才該得獎。

梅西本屆出賽8場，踢進8球並傳出4次助攻，進球數僅次法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe），但冠軍戰阿根廷遭西班牙完全壓制，梅西幾乎沒任何發揮空間。最終由西班牙中場大將羅德里奪下金球獎，儘管羅德里沒有進球和助攻，但他在場上強大的控場及防守能力，讓不少球迷認為奪下金球獎是實至名歸。

不過瑞典傳奇球星伊布認為，金球獎應該頒給梅西，「梅西到底還要做什麼才能拿獎？老實說，我已經完全搞不懂評選標準了。回頭看2018年，莫德里奇（Luka Modric）即使沒有贏得世界盃，最後仍拿下金球獎。」

伊布接著表示，「梅西一路扛著阿根廷前進，最重要的時刻挺身而出，再次成為所有對手最忌憚的球員。如果這樣還不夠，那你告訴我，到底怎樣才算夠？感覺只要碰到梅西，評選標準就會變得不一樣。其他球員都用同一套方式評價，但到了他身上，大家卻突然改變標準，事情好像總是在針對梅西。」

伊布最後強調，「我替羅德里感到高興，但純粹從足球表現來看，我不認為有任何人得獎理由，比梅西更充分。」

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