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世足賽／六度征戰世界盃 墨西哥傳奇門將奧喬亞宣布退役

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
歲的奧喬亞透過社群宣布退役，結束22年職業生涯；他曾6度踢世界盃、創下墨西哥紀錄，並帶領國家隊拿下多項重要榮譽。 法國新聞社
歲的奧喬亞透過社群宣布退役，結束22年職業生涯；他曾6度踢世界盃、創下墨西哥紀錄，並帶領國家隊拿下多項重要榮譽。 法國新聞社

代表墨西哥6度出征世界盃，上周剛過41歲生日的傳奇門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）今天透過社群宣布退役，結束22年璀璨的職業球員生涯。

奧喬亞6度入選世界盃是墨西哥紀錄，也和葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）及阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）並列；他前兩屆雖沒上場紀錄，但2014巴西世界盃、2018俄羅斯世界盃和2022年卡達世界盃都是墨西哥先發門將，美加墨世界盃在小組賽最終戰替補上陣，連四屆出賽再創墨西哥紀錄。

美加墨世界盃前，奧喬亞就宣布這是人生最後一場世界盃，儘管外界一直猜測他可能會和新俱樂部簽約以延長他的職業生涯，但他今天直接打破這些謠言，透過社群宣布結束球員生涯。

「我已付出所有，我為俱樂部和國家隊傾盡全力，今天我正式掛上球鞋。」奧喬亞在社群媒體上寫道，作為一名守門員，可能要等待90分鐘，只為那關鍵的一刻，「而那一刻，一切都取決於你，當那一刻到來時，你要毫不猶豫。」

「我從未想過一個夢想能帶我走到今天。」奧喬亞表示，今天可以充滿自豪地回顧過去，並說一聲「謝謝」，「我帶著數百萬人的愛戴和內心的平靜離開，因為我知道我為墨西哥奉獻了一切。」

奧喬亞的職業生涯從2004年從墨西哥開始，2011年轉戰法甲的阿些斯奧，成為第一位到歐洲的墨西哥守門員；國際賽場上，他帶領墨西哥六度奪得美洲金盃賽冠軍，以及2020年東京奧運銅牌，今天宣布傳奇人生謝幕。

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