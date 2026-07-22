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世足賽／衛冕失利痛苦難以言喻 阿根廷門神考慮退出國家隊
阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在本屆世界盃冠軍戰以神勇表現締造紀錄，撲下西班牙11球打破決賽撲救紀錄，無奈延長賽遭攻破球門，最終以0：1飲恨，沒能突破1962年迄今的「冠軍魔咒」，他坦言心中的痛難以用文字形容，且可能告別國家隊。
33歲的大馬丁尼茲在社群平台發文暗示，經歷這次的失望結果，可能會結束自己的國際賽生涯。
「我夢想再次贏得冠軍，我夢想著把金盃帶回阿根廷，再次創造歷史。」大馬丁尼茲坦言，冠軍戰失利的痛苦難以言喻，「現在我必須反思很多事情，想想該如何繼續前進，並決定是否應該退出。」
「我真的非常抱歉，已經竭盡全力幫助國家和隊友。」大馬丁尼茲寫道。
從1966年有數據紀錄開始，大馬丁尼茲在冠軍戰正規賽成功撲救10球，延長賽再撲下1球，締造世界盃壓軸戰新紀錄，其中多次精彩撲救，包括正規賽補時階段撲下西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）操刀的自由球，但西班牙靠延長賽托雷斯（Ferran Torres）攻破球門，冠軍賽唯一進球帶回隊史第二冠。
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