世足賽／世界盃超吸睛 愛爾達總收視率、訂閱戶均成長八成再創新高

2026 FIFA世界盃™ 圓滿落幕，愛爾達-創（8487），是台灣連續四屆FIFA世界盃™轉播總代理，愛爾達宣布，收視、訂閱、社群全面創新高，克服時差考驗，愛爾達世界盃總收視率及ELTA.tv付費訂閱戶數雙雙成長八成。

面對美國、加拿大、墨西哥三國共同主辦所帶來的跨時區挑戰，愛爾達表示，成功突破外界賽前普遍擔憂的收視考驗，不僅MOD收視、OTT訂閱雙雙刷新紀錄，更透過社群平台持續擴大足球討論熱度，再次證明世界級足球賽事已逐步建立台灣穩定且成熟的觀賽文化。

根據統計，本屆2026 FIFA世界盃™賽會期間，愛爾達表示，MOD FIFA世界盃™總收視率較2022卡達世界盃™大幅成長超過80%，無論上午直播、深夜焦點戰或晚間重播時段皆有穩定收視表現，成功克服跨時區轉播挑戰，也打破外界賽前對於北美主辦時差不利台灣收視的疑慮。

除傳統足球強權持續吸引球迷支持外，愛爾達觀察，多場經典對決與爆冷賽事也成功帶動觀眾持續關注，顯示台灣足球收視市場已逐漸從單一大型賽會，邁向更穩定、長期的觀賽習慣。

OTT平台方面，愛爾達指出，ELTA.tv在本屆世界盃期間，ELTA.tv付費訂閱戶數較2022卡達世界盃™ 成長超過80%，再度刷新平台歷史紀錄。

愛爾達指出，今年首度推出的「尊榮版加長無廣告」服務，提供賽前更完整現場畫面與賽後延伸內容，獲得大量球迷支持，也成為本屆世界盃最受歡迎的新服務之一，點閱次數更勝一般轉播版本，再次驗證，只要持續投入高品質內容與觀賽體驗，球迷願意支持正版平台，也為未來長期會員經營奠定更穩固基礎。

社群平台經營也是愛爾達強項，愛爾達指出，除電視與OTT收視外，愛爾達社群平台同樣創下歷年最佳紀錄。截至賽會結束，世界盃相關內容於Facebook、Instagram及YouTube等平台總觀看次數突破8億人次，其中Facebook累積超過5.02億次觀看、Instagram突破2.2億次、YouTube超過1億次，從精彩進球、即時短影音、賽後主播台彩蛋時間到各式話題內容，皆持續引發球迷熱烈分享與討論。

世界盃落幕後，愛爾達指出，ELTA.tv將持續布局全球獨家頂級運動內容，深化長期會員經營策略。足球方面，除持續轉播英格蘭超級足球聯賽、歐洲冠軍聯賽、義大利甲級聯賽、德國甲級聯賽等旗艦足球賽事外，愛爾達也已提前宣布取得2028 UEFA EURO 歐洲國家盃台灣轉播總代理，讓世界級足球熱潮無縫延續，國際足球大賽不用等四年，兩年立刻有，並且推出最完整的會外賽、友誼賽轉播服務，規劃最完整賽事播出。

此外，下半年則有BWF世界羽球巡迴賽、WTT世界桌球巡迴賽、美國職棒MLB季後賽，以及9月20日登場的愛知．名古屋亞洲運動會，都將陸續接棒，引爆另一波運動收視熱潮，並一路延續至2027年各項國際頂級賽事。