世足賽／地主淘汰不影響 冠軍賽創收視紀錄

賽史首度增隊到48隊的美加墨世界盃，104場比賽本周落幕，儘管賽事出現票價爭議、裁判問題等負面新聞，但開出亮眼收視成績，西班牙以1：0擊敗阿根廷的冠軍賽創下收視紀錄，吸引超過3893萬觀眾，收視最高峰更突破5168萬，創下了美國史上收視率最高的英文轉播足球賽轉播紀錄。

本屆賽事橫跨加拿大、美國和墨西哥，賽事多位家喻戶曉的球星像是阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）、金靴獎連霸得主姆巴佩（Kylian Mbappé）和挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）持續晉級，即使三支地主提前淘汰，北美收視率仍高，球場幾乎座無虛席。

用英文轉播所有104場比賽的《Fox》表示，美國雖在16強被比利時淘汰，賽事在Fox、FS1和Tubi上播出的104場賽事平均吸引了773.7萬觀眾，遠遠高於2022年卡達世界盃的358.8萬，以及2018年俄羅斯世界盃的277萬。

儘管尼爾森的收視率數據反映了本屆世界盃決賽的受歡迎程度，但由於部分觀眾是在直播派對集體觀看賽事，因此很難準確反映實際觀看人數。 2025年，尼爾森擴大了戶外收視率測量系統，以期獲得更精確的統計數據。

本屆賽事雖有票價過高爭議，賽事上座率仍高，國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示進場觀眾人數創下紀錄，接近700萬人，另外估計有60億人在家透過轉播觀戰。