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世足賽／決賽飲恨不敵西班牙 梅西低調返鄉休養球迷暖心舉牌力挺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梅西。 美聯社
梅西。 美聯社

在美加墨世足賽決賽以0：1不敵西班牙、遺憾屈居亞軍的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），於今天搭乘私人飛機返抵故鄉羅薩里奧（Rosario），展開短暫的休養期。雖然許多球迷清晨便前往機場守候，但梅西並未公開亮相，隨即在維安安排下搭車前往私人住宅區。

據報導，梅西此次與妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）及三名子女同行，一家人在結束高強度的世足賽征程後重返家鄉。而在羅薩里奧等待他的，還有68歲的父親豪爾赫（Jorge），豪爾赫在世足賽期間傳出正接受醫療處置，梅西此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人。

雖然梅西班機於清晨6時27分降落，但早在3時30分就有大批穿著藍白衫的球迷在機場聚集。不少人高舉標語與國旗，更有小球迷寫下「梅西，你是傳奇！謝謝你帶給我們的心靈喜悅，全阿根廷都愛你。」展現即便決賽失利，阿根廷人民對英雄依然擁戴。

本屆世足賽決賽在紐澤西州舉行，阿根廷最終在延長賽遭西班牙前鋒托雷斯（Ferran Torres）一腳定江山，無緣完成連霸。這是梅西生涯第三度踏上世足賽決賽舞台，他最終以8顆進球收下銀靴獎，世足賽生涯累積21球，僅次於法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）的22球。結束短暫休假後，梅西預計將於7月底或8月初重返邁阿密國際，繼續投入MLS例行賽。

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