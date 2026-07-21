世足賽／2026世足賽助攻 中華電信MOD、Hami Video收視再寫新猷

2026 FIFA世界盃本周精彩落幕，中華電信MOD、Hami Video完整直播104場全賽事，與消費者見證西班牙擊退上屆冠軍阿根廷，暌違16年拿下「大力神盃」。中華電信表示，本屆世足賽轉播寫下多項紀錄，包括Hami Video付費會員同時間最高上線數超越上屆四成以上、Hami Video全站累積瀏覽次數大幅超越上屆逾八成，助攻網路天數型方案訂閱數較上屆成長4.9倍，創下一波波收視高峰。

球迷透過獨家24小時Hami足球家族專屬頻道不受時空限制，力挺支持球隊，單場付費會員最高同時上線數在八強賽阿根廷VS瑞士達到最高峰，次高為7月20日的西班牙、阿根廷冠軍戰，締造中華電信轉播國際大賽重要里程碑。

本屆為歷屆規模最大FIFA世界盃，中華電信導入獨家動態雷達視角及熱點回看，見證許多傳奇球星經典時刻，其中，最受歡迎的MOD熱點回看前三名，分別是為6月17日梅西完成帽子戲法進球、7月4日梅西本屆第七顆進球、7月6日內馬爾主罰PK進球，帶動總收視次數超越上屆五成以上，持續穩坐中華電信轉播大賽招牌科技亮點之一。

本屆提供科技感十足的動態雷達視角備受好評，最高收視人次占整體收視人次約三分之一，整體使用率也較上屆科技轉播平均高出近兩成，成為中華電信史上流量最佳的國際大賽轉播科技。

此外，超過四成客戶主動開啟聊天室的彈幕互動功能，較未開啟此功能的客戶聊天次數增加57%，成功創造高互動黏著性，顯示2026 FIFA世界盃所帶來的足球魅力無窮。