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世足賽／世足決賽敗給西班牙 阿根廷挨批球風骯髒被貼反派標籤

中央社／ 布宜諾斯艾利斯21日綜合外電報導
阿根廷在2026世足決賽以0比1敗給西班牙，被批戰術骯髒與缺乏運動家精神。法新社
阿根廷在2026世足決賽以0比1敗給西班牙，被批戰術骯髒與缺乏運動家精神。法新社

阿根廷在2026世足決賽以0比1敗給西班牙，被批戰術骯髒與缺乏運動家精神，加深他們在賽事期間被貼上的反派標籤，但許多阿根廷人堅稱，他們只是激情十足，遭到外界誤解。

法新社報導，世足決賽充斥著犯規與衝突，阿根廷球員甚至在對手獲頒冠軍獎盃時轉過身去，「紐約時報」（The New York Times）形容，這是「暴躁、任性且令人反感的表現」。

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）深受全球喜愛，但反阿根廷情緒日益高漲，批評者認為他們是國際足球總會（FIFA）的寵兒，常獲得有利的判決。

前德國球員希茨史貝格（Thomas Hitzlsperger）在社群媒體X寫道，這支球隊的球員是「令人作嘔的運動員」；英國電視名人皮爾斯摩根（Piers Morgan）表示：「他們基本上就是在場上盡可能衝撞西班牙球員。」

但許多阿根廷球迷卻將批評視為榮譽勳章。記者羅森布拉特（Pedro Rosemblat）在社群平台Instagram寫道：「他們說我們自大、作弊、骯髒。而我們喜歡這樣，我們充滿自豪。」

針對外界批評球風暴力，55歲的阿根廷律師席蒙（Leo Simone）駁斥：「這是足球，如果不喜歡被撞，那去打排球。」

除了球風爭議，阿根廷部分球員及球迷也面臨種族歧視指控，國際足總在這次賽事期間曾發布聲明譴責種族歧視，起因是一名阿根廷球迷在直播中，要美國非裔網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）「去動物園哭」。

美國男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）在Instagram限時動態呼籲非裔人士抵制，稱阿根廷是「世界上最種族歧視的國家之一」。

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