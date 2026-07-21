世足賽／「女孩可以停止假裝懂足球」 葡萄牙國腳性別歧視言論引爭議

2026美加墨世界盃足球賽昨天正式落幕，西班牙擊敗阿根廷奪冠。葡萄牙國家隊球員雷奧（Rafael Leao）立刻在網路上發表性別爭議言論，引發球迷激烈爭執。

雷奧在個人IG限時動態發表關於性別的爭議言論，「女孩們，世界盃結束了。現在你們可以停止假裝懂足球了。」

貼文曝光後，立刻引發大量網友熱議，有人批評這是性別刻板印象、不尊重女性；但也有人認為這是事實。面對輿論發酵，雷奧選擇刪除該限時動態，隨後又發文寫道：「大家別把這個帳號看得太嚴肅。」

現年27歲的雷奧效力義甲豪門AC米蘭，主要擔任左邊鋒，本屆出賽5場，有1進球、1助攻，葡萄牙在16強輸給最後奪冠的西班牙。雷奧有兩個IG帳號，「@rafaeleao45」主要發官方內容；「@imjus.tbeingme」則是分享日常生活、穿搭和個人想法。