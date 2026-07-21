世足賽／西班牙機長玩過火被罵翻！竟在飛機上宣布恭喜阿根廷 阿媒：噁心的玩笑

有些玩笑真的不能亂開！外媒報導，一家航空公司航班在飛行時，西班牙籍機長在機上廣播宣布，「恭喜阿根廷！」；這讓機上阿根廷乘客，誤以為阿根廷贏得世足賽冠軍，全部興奮不已，結果後來這位機長才又說是「西班牙贏了」，頓時阿根廷乘客安靜下來，覺得被騙了。然而這段影片在網路上瘋傳，包括機長及航空公司都被網友肉搜，表達不會再搭這家航空公司，阿根廷媒體更報導說這是「噁心的玩笑」。

據報導，機長先是廣播說，「這是一場非常勢均力敵的比賽，一直持續到最後一刻，包括延長賽，兩隊都拚盡了全力，但很遺憾，世界盃決賽只能有一支隊伍獲勝，我們想向我們的阿根廷旅客表示祝賀。」當這話說出時，機上阿根廷乘客都瘋狂了；但後來機長才在最後說，「因為西班牙贏得世界盃。」還有人說，機長還宣布了西班牙1：0獲勝。

阿根廷旅客表達他們的憤怒，也覺得被欺騙了，網友直指「玩笑開得太過火了！」阿根廷民眾也肉搜這位機長是西班牙人，而且表達不再搭乘這家航空公司。