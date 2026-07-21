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世足賽／南美足協會長發文 下屆賽事會內賽幾乎確定增為64隊

聯合新聞網／ 綜合報導
下屆世足賽幾乎確定增為64隊。 法新社
下屆世足賽幾乎確定增為64隊。 法新社

今年美加墨世足賽由西班牙奪冠畫下句點，下屆賽事2030年將橫跨三大洲由西班牙、葡萄牙、摩洛哥，外加世足賽紀念百年納入首屆主辦國烏拉圭，以及南美州巴拉圭、阿根廷共同加入共同舉辦，於今天南美足協會長多明格斯（Alejandro Domínguez）在X發文指出，「我們致力於讓2030年世界盃以64支國家隊參賽，向世界盃百年紀念致敬。」幾乎確定下屆賽事會內賽將擴軍至64隊。

多明格斯還說，「足球運動在世界上成長茁壯，世界盃擴展至48支球隊證明了更大的參與度並能創造更多機會，我們持續推動足球發展，並將世界盃轉化為一場真正的全球盛宴。百年紀念為我們帶來歷史性的機會，讓我們相信偉大，讓世界盃成為足球史上最盛大的慶典。」

世足賽自1998年擴軍至32隊以來，舉辦7屆賽事之後，於今年美加墨三國共同主辦擴軍會內賽為48隊，增為12組，小組賽取前兩名外擇優第三名8隊，進行32強淘汰賽，不同於上屆的一大變革。

若下屆將增為64隊，分組方式可能採為16組取前兩名的方式來進行32強淘汰，但確定賽事進行方式仍未獲得FIFA證實。

歷屆世足賽舉辦主辦國、冠軍隊及參賽國家。 圖為AI生成
歷屆世足賽舉辦主辦國、冠軍隊及參賽國家。 圖為AI生成

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