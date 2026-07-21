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世足賽／「徵召他就是錯誤」 內馬爾僅踢37分鐘ESPN辣評「最差11人」

聯合新聞網／ 綜合報導
34歲巴西球星內馬爾（Neymar）被美媒評選為本屆世足最令人失望11人。 路透通訊社
34歲巴西球星內馬爾（Neymar）被美媒評選為本屆世足最令人失望11人。 路透通訊社

2026世足賽

2026年世界盃足球賽落幕，《ESPN》公布本屆「最令人失望11人」名單，34歲巴西球星內馬爾（Neymar）名列其中，且評論毫不留情，直言巴西隊將名額留給傷病纏身的他，本身就是一次錯誤決定，更認為因此犧牲了狀態更好的年輕球員，讓這次徵召成為「徹頭徹尾都是失敗」。

《ESPN》記者奧格登（Mark Ogden）在評選中指出，最令人費解的是內馬爾為何會出現在巴西世界盃名單，受到傷勢影響，內馬爾整屆賽事只出賽37分鐘，幾乎沒有對球隊帶來任何實質貢獻，也未能改變巴西的命運。

報導直言，巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在選人上過於冒險，在內馬爾近年飽受傷病困擾的情況下，仍決定帶他征戰世界盃，最終證明這項決策並未收到效果。《ESPN》更點名，內馬爾占據了寶貴的名額，導致效力英超切爾西、年紀更輕、身體狀況更佳且近況火燙的佩德羅（João Pedro）無緣入選，形容這次人員安排「完全是個錯誤」。

不僅如此，巴西最終在十六強1比2爆冷不敵挪威提前出局，賽後內馬爾含淚宣布正式結束國家隊生涯，為多年的「森巴軍團」生涯畫下句點。不過，他在淘汰後隨即前往拉斯維加斯參加世界撲克大賽，一度引發巴西球迷與外界批評。

除了內馬爾之外，《ESPN》評選的「最令人失望11人」還包含德國的維爾茨（Florian Wirtz）、美國地主的普里希赫（Christian Pulisic）、葡萄牙中場費南德斯（Bruno Fernandes）、烏拉圭瓦爾韋德（Federico Valverde）、蘇格蘭麥克托米奈（Scott McTominay）以及德國隊長基米希（Joshua Kimmich）、荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）、英格蘭的格伊（Marc Guéh）、歐萊利（Nico O'Reilly），還有40歲烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）都被點名沒在本屆世足踢出應有水準。

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