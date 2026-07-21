世足賽／西班牙奪冠重返世界第一！ 挪威狂升12名、南韓跌出前30寫近5年來最慘

2026年美加墨世界盃落幕，國際足總FIFA立刻公布最新男子世界排名，除了本屆冠軍西班牙重返世界第一，衛冕失利的阿根廷退居第二之外，排名變動最大當屬本屆世足最大黑馬挪威，一口氣躍升12名來到第19名。亞洲方面，日本依舊穩居亞洲龍頭，韓國則因止步小組賽重挫7名，跌至世界第32名，寫下近5年來最差排名。

西班牙憑藉本屆世界盃一路過關斬將並最終奪冠，世界排名上升1名，重新站上世界第一寶座；冠軍戰飲恨的阿根廷則退居第二，法國與英格蘭分居第三、四名。

其餘前10名也出現些微變動，巴西與摩洛哥各上升1名，排在第五、六；葡萄牙下滑至第七，比利時與荷蘭緊追在後。身為本屆共同主辦國之一的墨西哥最終殺進十六強，排名一口氣提升4名來到第十，也是自2022年3月以來首度重返世界前10。

本次排名最大贏家則非挪威莫屬，他們在本屆世界盃接連締造驚奇、甚至擊敗巴西後，世界排名一舉飆升12名，從原本第31名衝上第19名，不僅成為本次排名進步最多的球隊，也首度躋身世界前20。

其他世界盃表現亮眼的球隊同樣收穫不少，闖進八強的瑞士上升5名至第14；巴拉圭晉升至第34；本屆另一匹黑馬維德角則來到第64名，迦納也大幅攀升8名至世界第65。

亞洲排名方面，日本上升1名至世界第17，不僅穩居亞洲第一，也是目前唯一擠進世界前20的亞洲球隊；伊朗排名第22、澳洲位居第28。

反觀南韓，本屆世界盃僅拿下1勝2敗，小組賽提前出局，世界排名重挫7名至第32，不僅跌出世界前30，也被澳洲超越，在亞洲排名滑落至第四。這也是韓國自2021年12月以來首度跌出世界前30，更創下近4年7個月來最低的世界排名。另外，烏茲別克也因世界盃表現不如預期，排名下滑10名至第60名，是本次亞洲球隊中退步幅度最大的隊伍。中華隊積分不變仍是排名174名。