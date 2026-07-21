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世足賽／世界盃冠軍賽掀熱潮 中華電 MOD、Hami Video 收視再創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
2026 FIFA世界盃落幕，中華電信以MOD與Hami Video完整直播全賽事，帶動會員上線、瀏覽與訂閱全面成長，轉播科技與互動功能也創下新高。 路透
2026 FIFA世界盃落幕，中華電信以MOD與Hami Video完整直播全賽事，帶動會員上線、瀏覽與訂閱全面成長，轉播科技與互動功能也創下新高。 路透

2026世足賽

2026 FIFA世界盃™於昨（20日）落幕，西班牙擊退上屆冠軍阿根廷，睽違16年拿下「大力神盃」，中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video完整直播104場全賽事，更創下付費會員最高上線、瀏覽次數，訂閱數都刷新上屆紀錄，再創新高。

中華電信統計，Hami Video付費會員同時間最高上線數超越上屆四成以上，Hami Video全站累積瀏覽次數大幅超越上屆逾八成，助攻網路天數型方案訂閱數較上屆成長4.9倍，成功創下一波波收視高峰！為回饋廣大球迷，即日起可至MOD、Hami Video的FIFA世界盃™專區透過回看、熱點回看及VOD重溫本屆精彩賽事。

中華電信指出，球迷透過獨家24小時Hami足球家族專屬頻道不受時空限制，力挺支持球隊，單場付費會員最高同時上線數在八強賽阿根廷VS瑞士達到最高峰，次高為7月20日西班牙阿根廷之冠軍戰，締造中華電信轉播國際大賽重要里程碑！

今年是歷屆規模最大FIFA世界盃™，中華電信表示，導入獨家動態雷達視角及熱點回看，見證許多傳奇球星經典時刻，其中最受歡迎的MOD熱點回看前三名為6月17日梅西完成帽子戲法進球、7月4日梅西本屆第七顆進球、7月6日內馬爾主罰PK進球，帶動總收視次數超越上屆五成以上，持續穩坐中華電信轉播大賽招牌科技亮點之一。

此外，中華電信觀察，提供科技感十足的動態雷達視角備受好評，最高收視人次占整體收視人次約三分之一，整體使用率也較上屆科技轉播平均高出近兩成，成為中華電信史上流量最佳的國際大賽轉播科技。

中華電信指出，超過四成客戶主動開啟聊天室的彈幕互動功能，較未開啟此功能的客戶聊天次數增加57%，成功創造高互動黏著性。

中華電信表示，讓運動迷繼續享受熱血賽事，持續提供多元觀賽優惠，凡於Hami Video網站/APP訂閱電視運動館90天方案即享67折優惠價399元；至中華電信網路門市新申請MOD搭配指定方案，最高贈1,100點。後續可收視精彩賽事包括：MLB美國職棒、BWF羽球、WTT桌球、台北羽球公開賽、U18青棒亞錦賽等；中華職棒下半季如火如荼進行中，即日起加入CPBLTV提供全台唯一中職全賽事轉播，鎖定Hami Video給您最新多元熱門賽事！

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