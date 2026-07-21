世足賽／梅西、亞馬爾澡盆之戰太轟動 廠商將發限量球員卡

阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）和相差20歲的西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal），在本屆世界盃足球賽決賽上演跨世代對決，讓19年前的「澡盆合照」再被討論，連梅西都直呼瘋狂。全球最具規模的收藏卡品牌Topps嗅到商機，宣布將製作一張梅西抱著襁褓中亞馬爾的限量球員交易卡，讓世足賽話題持續延燒。

39歲的梅西被視為足壇史上最佳球員之一，2007年12月他為聯合國兒童基金會（UNICEF）與西班牙《SPORT》報共同舉辦的慈善月曆拍攝活動，和年僅5個多月的亞馬爾一同入鏡，不料19年後兩人成世界盃決賽對手，且生涯首次對決就是在最大舞台壓軸戰，讓梅西都說這段緣份實在太奇妙。

Topps將製作一張梅西抱著襁褓中亞馬爾的限量交易卡，編號為1/1，並收錄在今年發行的Topps Stadium Club UCC系列中。美聯社

西班牙昨天在延長賽以1：0擊敗阿根廷後，19歲的亞馬爾也主動向阿根廷傳奇致意，頗有世代傳承味道。

根據Topps在社群的發文，這張交易卡編號是「1/1」，將出現在今年發行的「Topps Stadium Club UCC」系列中。