世足賽／衛冕失利先沈澱 梅西不踢美足聯明星賽了

阿根廷沒能終結1962年迄今的世界盃「冠軍魔咒」，連霸的最後一哩路敗在西班牙手中，完全燃燒的當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）和隊友德保羅（Rodrigo De Paul）將稍作休息再重返邁阿密國際隊（Miami CF），預計美國職業足球大聯盟（MLS）的下兩場比賽都將缺席，也不會參加明星賽。

梅西和德保羅昨天和西班牙的延長賽激戰都有上陣，39歲的隊長梅西更打滿120分鐘，且是整個賽會8場比賽都先發出賽。

國際職業足球員聯合會（FIFPRO）是全球職業足球員的代表組織，組織呼籲每個賽季結束後，球員應有21天的休息期以確保健康；國際足總（FIFA）2025年與FIFPRO會面時審查了這些要求，並達成共識。比賽之前至少應有72小時的休息時間，球員在每個賽季結束後至少享有21天的休息。

梅西和德保羅是否缺席接續21天的全部賽事還未知，但有消息人士表示，兩人肯定會缺席當地周三和周六的兩場比賽。

目前尚不清楚這兩名球員是否會缺席建議的21天全部比賽。梅西和德保羅將與邁阿密國際俱樂部協商各自的休息時間，但消息人士稱，兩人肯定都會缺席週三對陣芝加哥火焰隊和周六對陣蒙特利爾隊的比賽。

消息人士還提到，邁阿密國際已告知MLS，梅西和德保羅都無法參加29日的全明星賽，因這場明星賽剛好在21天的休息日期間。梅西和德保羅都入選了MLS全明星隊，預計將和墨西哥聯賽的明星隊進行交手。

梅西今年夏天達成國際賽125場的出賽里程碑，且成為三度世界盃決賽先發的史上第一人，但和連霸差了最後一勝，賽事累積8顆進球也不敵法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）的10球，和金靴獎擦身而過。