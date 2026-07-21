快訊

世足賽／連霸夢碎後發聲！「傷口需要時間癒合」 梅西發文致謝阿根廷球迷

教甄失守／名校也招不到理化老師 缺人缺到30分就錄取

台積電領軍反攻！記憶體、被動元件回神 台股早盤狂飆逾千點重返43K

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／新科冠軍隊馬德里辦遊行 兩百萬球迷同慶

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙冠軍遊行。 美聯社
西班牙冠軍遊行。 美聯社

2026世足賽

西班牙隊帶著隊史第2座世界盃金盃凱旋，今天26名球員先與皇室成員和首相桑切斯（Pedro Sánchez）會面，再搭上露天巴士，在馬德里市中心舉辦冠軍遊行，和參與遊行的200萬名球迷共享冠軍榮耀

昨天西班牙在延長賽以1：0擊敗衛冕軍阿根廷後，馬德里就陷入瘋狂，無數球迷在街道慶祝，四處可見飄揚的西班牙國旗。據報導，今天有百萬球迷沿著馬德里歷史悠久的大道，從總理官邸蒙克洛亞宮到達西貝萊斯廣場為新科冠軍歡呼，球員並在廣場舉行慶祝儀式。

西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）對支持者們說：「感謝西班牙人民的支持，感謝你們來到這裡。我們很幸運擁有26位傑出的球員，他們不僅是優秀的人，也是優秀的足球運動員，是世界上最好的球員。」

「能執教他們是我的榮幸，並和教練團共享這一刻。團結就是力量，別忘了這點。西班牙萬歲！」德拉富恩特說。

年僅19歲的阿爾瓦雷斯（Victor Álvarez）直呼心情非常開心，「我只有睡3到4小時，但為了球隊，我願意付出一切。 」

西班牙今年迎接隊史第二冠，加上女足在2023年女子世界盃登頂，使西班牙成為第一支擁有男、女足世界冠軍的歐洲國家。

西班牙 世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

西班牙世界盃封王遊行 逾百萬球迷湧馬德里街頭慶祝

世足賽／西班牙奪世足第2冠 馬德里徹夜不眠街頭熱舞鬥車

世足賽／西班牙奪冠 亞馬爾故鄉羅卡豐達陷入狂歡

世足賽／西班牙闖進冠軍賽 馬德里球迷興奮狂歡到深夜

相關新聞

世足賽／「傷口需要時間癒合」梅西心碎發文致謝阿根廷球迷 也向西班牙送上祝福

阿根廷在2026年世界盃決賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。梅西賽後發文感謝球迷，坦言失利帶來巨大傷痛，但也希望大家記住團隊的努力，並祝賀西班牙奪冠。

世足賽／冠軍戰後爆衝突FIFA啟動調查 阿根廷、西班牙恐面臨嚴懲

2026世足賽落幕，但冠軍戰後掀起的「場外風暴」才正要開始，針對西班牙以1：0絕殺阿根廷奪冠後發生的肢體衝突事件，國際足總（FIFA）今天發表聲明，確定正式啟動紀律調查程序，並指定專責檢察官對兩隊球員與教練團隊的涉案行為進行全面釐清。

世足賽／新科冠軍隊馬德里辦遊行 兩百萬球迷同慶

西班牙隊帶著隊史第2座世界盃金盃凱旋，今天26名球員先與皇室成員和首相桑切斯（Pedro Sánchez）會面，再搭上露天巴士，在馬德里市中心舉辦冠軍遊行，和參與遊行的200萬名球迷共享冠軍榮耀

世足賽／衛冕失利先沈澱 梅西不踢美足聯明星賽了

阿根廷沒能終結1962年迄今的世界盃「冠軍魔咒」，連霸的最後一哩路敗在西班牙手中，完全燃燒的當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）和隊友德保羅（Rodrigo De Paul）將稍作休息再重返邁阿密國際隊（Miami CF），預計美國職業足球大聯盟（MLS）的下兩場比賽都將缺席，也不會參加明星賽。

西班牙世界盃封王遊行 逾百萬球迷湧馬德里街頭慶祝

世界盃冠軍西班牙隊今天在馬德里街頭展開敞篷巴士遊行，逾100萬名球迷湧上街頭慶祝，迎接這支睽違16年重返國際足壇巔峰「無...

世足賽／獎金創紀錄 48支參賽隊伍合計可獲8.7億美元

世界盃足球決賽由西班牙隊抱走冠軍，除了可高舉大力神盃、獲頒冠軍戒指，還可獲5,100萬美元獎金；亞軍阿根廷則獲3,400萬美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。