世足賽／新科冠軍隊馬德里辦遊行 兩百萬球迷同慶

西班牙隊帶著隊史第2座世界盃金盃凱旋，今天26名球員先與皇室成員和首相桑切斯（Pedro Sánchez）會面，再搭上露天巴士，在馬德里市中心舉辦冠軍遊行，和參與遊行的200萬名球迷共享冠軍榮耀

昨天西班牙在延長賽以1：0擊敗衛冕軍阿根廷後，馬德里就陷入瘋狂，無數球迷在街道慶祝，四處可見飄揚的西班牙國旗。據報導，今天有百萬球迷沿著馬德里歷史悠久的大道，從總理官邸蒙克洛亞宮到達西貝萊斯廣場為新科冠軍歡呼，球員並在廣場舉行慶祝儀式。

西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）對支持者們說：「感謝西班牙人民的支持，感謝你們來到這裡。我們很幸運擁有26位傑出的球員，他們不僅是優秀的人，也是優秀的足球運動員，是世界上最好的球員。」

「能執教他們是我的榮幸，並和教練團共享這一刻。團結就是力量，別忘了這點。西班牙萬歲！」德拉富恩特說。

年僅19歲的阿爾瓦雷斯（Victor Álvarez）直呼心情非常開心，「我只有睡3到4小時，但為了球隊，我願意付出一切。 」

西班牙今年迎接隊史第二冠，加上女足在2023年女子世界盃登頂，使西班牙成為第一支擁有男、女足世界冠軍的歐洲國家。