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世足賽／這也能賣！FIFA賣世足決賽場草皮 最貴9.6萬四款全售罄

聯合新聞網／ 綜合報導
FIFA出售「決賽場草皮」。圖／擷取自FIFA官網
FIFA出售「決賽場草皮」。圖／擷取自FIFA官網

2026世足賽

2026世界盃落幕，冠軍戰由西班牙以1：0戰勝阿根廷世足賽自台灣時間6月12日開踢，直到7月20日冠軍戰，賽事緊張、各隊球星表現精采，除了球員們的努力，世足場地的「草皮」也功不可沒。

為了讓球員在場上踢球順利，國際足球總會（FIFA規定，世界盃每場比賽都必須在天然、仍然活著的草皮上進行，球在不同球場上要彈得差不多、滾得差不多，球員踩上去時的腳感也不能差太多，為此FIFA雇了一群專家，從2018年開始研究如何替世界盃打造最理想的草皮。

比賽結束後，FIFA官方把決賽場地的草皮作為紀念品出售，共有四種版本：基礎款（Foundation）、體育場款（Stadium）、傳承款（Legacy）、英雄款（Hero），價格最低的基礎款要價450美金（約新台幣1萬4千元），最高級的英雄款則要價高達3千美金（約新台幣9萬6千元）。

每一種版本都有一塊封在壓克力材質中的球場草皮和一個USB，體育場款多了燙金金屬紀念票以及防偽證明書；傳奇款再增加一顆迷你世界盃決賽球；英雄款不只包含上述商品，還有一座水晶切割玻璃的大力神盃模型。四款商品皆已售罄。

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