世足賽／「傷口需要時間癒合」梅西心碎發文致謝阿根廷球迷 也向西班牙送上祝福

2026年世界盃足球賽昨天（20日）落幕，冠軍戰阿根廷以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎，39歲球王梅西（Lionel Messi）賽後難掩失落，淚灑球場。今天（21日）他透過Instagram發表長文，以西班牙文向全體阿根廷球迷表達感謝，坦言決賽失利帶來的傷痛仍難以平復，但也希望大家記住這支球隊一路走來的努力與團結，並大方祝賀西班牙奪得世界冠軍。

梅西在貼文開頭寫道：「這份痛苦真的非常巨大，這道傷口需要花一些時間才能癒合。」不過，他也表示，不希望只留下遺憾，而是更願意記住球隊一路奮戰的點滴。

他提到，那些一度陷入落後卻成功逆轉的比賽，以及全隊每一次毫無保留的拚戰，都將成為永遠難忘的回憶，「正是整個國家的支持，加上這支球隊的努力與付出，讓我們再一次站上世界最頂尖的舞台」。

對於一路陪伴阿根廷征戰世界盃的球迷，梅西也獻上誠摯的謝意，他寫道：「衷心感謝每一句祝福、每一則鼓勵的訊息。我們再一次凝聚了整個國家，所有人共同分享身為阿根廷人的驕傲。」儘管無法完成衛冕，梅西仍展現風度，在貼文最後向新科冠軍西班牙送上祝福，「恭喜西班牙奪得世界冠軍」。

阿根廷本屆以衛冕軍身分闖進決賽，可惜最終以0比1敗給西班牙，無緣連續兩屆捧起大力神盃。梅西在本屆賽會依舊展現世界級身手，繳出8顆進球、4助攻的亮眼成績，雖然沒能率隊完成衛冕，但依然是阿根廷一路挺進決賽的最大功臣。

截至目前為止，梅西在阿根廷國家隊已累積125顆進球，在國際足球榜單排名第二，僅次於葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）的146球。