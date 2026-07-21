世足賽／冠軍戰後爆衝突FIFA啟動調查 阿根廷、西班牙恐面臨嚴懲

2026世足賽落幕，但冠軍戰後掀起的「場外風暴」才正要開始，針對西班牙以1：0絕殺阿根廷奪冠後發生的肢體衝突事件，國際足總（FIFA）今天發表聲明，確定正式啟動紀律調查程序，並指定專責檢察官對兩隊球員與教練團隊的涉案行為進行全面釐清。

這場在紐澤西大都會人壽體育場發生的頂峰對決，戰況從正規賽一路纏鬥，西班牙於延長賽第106分鐘的關鍵進球打破僵局；然而阿根廷在比賽尾聲情緒失控，中場恩佐費南德茲（Enzo Fernández）因傷停補時階段對庫巴西（Pau Cubarsí）嚴重犯規，遭主裁判直接紅牌罰下，成為自2010年荷蘭海廷加（John Heitinga）以來，首位在世足賽決賽領紅牌出場的球員。

終場哨音響起後，兩軍情緒徹底爆發。根據流出影像顯示，阿根廷後衛巴瑞德斯（Leandro Paredes）與莫利納（Nahuel Molina）曾推擠並攻擊西班牙賈西亞（Eric García）與羅德里（Rodri），助理教練艾亞拉（Roberto Ayala）更被拍到疑揮拳襲擊奧爾莫（Dani Olmo）；儘管阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）第一時間衝入人群試圖排解，仍無法阻止事態擴大。

FIFA聲明指出，紀律委員會將依據《紀律準則》第36條委任檢察官調查，詳細報告出爐後將公布懲處結果。這場暌違已久的金盃爭霸戰，最終卻在混亂的衝突聲中劃下遺憾句點。