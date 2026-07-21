快訊

謝賢過世4天已火化！謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝 川普撂重話近日決定是否全面作戰

國1北上竹北路段槽車和2小客車連環撞 「紫爆」回堵9公里

世足賽／冠軍戰後爆衝突FIFA啟動調查 阿根廷、西班牙恐面臨嚴懲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界盃足球賽決賽中，西班牙隊1比0戰勝阿根廷隊奪冠，雙方球員在比賽後爆發衝突。新華社
世界盃足球賽決賽中，西班牙隊1比0戰勝阿根廷隊奪冠，雙方球員在比賽後爆發衝突。新華社

2026世足賽

2026世足賽落幕，但冠軍戰後掀起的「場外風暴」才正要開始，針對西班牙以1：0絕殺阿根廷奪冠後發生的肢體衝突事件，國際足總（FIFA）今天發表聲明，確定正式啟動紀律調查程序，並指定專責檢察官對兩隊球員與教練團隊的涉案行為進行全面釐清。

這場在紐澤西大都會人壽體育場發生的頂峰對決，戰況從正規賽一路纏鬥，西班牙於延長賽第106分鐘的關鍵進球打破僵局；然而阿根廷在比賽尾聲情緒失控，中場恩佐費南德茲（Enzo Fernández）因傷停補時階段對庫巴西（Pau Cubarsí）嚴重犯規，遭主裁判直接紅牌罰下，成為自2010年荷蘭海廷加（John Heitinga）以來，首位在世足賽決賽領紅牌出場的球員。

終場哨音響起後，兩軍情緒徹底爆發。根據流出影像顯示，阿根廷後衛巴瑞德斯（Leandro Paredes）與莫利納（Nahuel Molina）曾推擠並攻擊西班牙賈西亞（Eric García）與羅德里（Rodri），助理教練艾亞拉（Roberto Ayala）更被拍到疑揮拳襲擊奧爾莫（Dani Olmo）；儘管阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）第一時間衝入人群試圖排解，仍無法阻止事態擴大。

FIFA聲明指出，紀律委員會將依據《紀律準則》第36條委任檢察官調查，詳細報告出爐後將公布懲處結果。這場暌違已久的金盃爭霸戰，最終卻在混亂的衝突聲中劃下遺憾句點。

世足賽 西班牙 FIFA 2026美加墨世足 世足彩蛋 阿根廷

延伸閱讀

世足賽／冠軍賽進入延長賽 阿根廷費南德斯領紅牌少一人

世足賽／費南德斯冠軍賽吞紅牌 「愚蠢鏟球」斷送阿根廷連霸希望

世足賽／阿根廷輸西班牙球員賽後「揮拳毆打」對手！名將痛批：真的太丟臉

世足賽／西班牙延長賽進球！退阿根廷奪隊史第2冠

相關新聞

世足賽／西班牙奪金盃 阿根廷衛冕夢碎…梅西輸球淚灑球場

擴增到四十八隊的美加墨世界盃足球賽台灣時間昨天凌晨落幕。隊史第二度打進世界盃冠軍戰的「無敵艦隊」西班牙，完全封鎖上屆冠軍阿根廷進攻，加上阿根廷費南德斯正規賽補時階段領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢，靠著托雷斯延長賽攻破球門，以一比○奪冠，阿根廷衛冕失利，沒能突破一九六二年迄今的「連霸魔咒」。

世足賽／西班牙隊長「低調強」 抱走金球獎

相隔十六年，西班牙奪下隊史第二座世界盃冠軍，隊長羅德里更獲得賽會最佳球員的金球獎肯定，讓這位沒有刺青、生活低調的西班牙球星成為史上第七位握有世界盃、歐洲國家盃、歐洲冠軍聯賽金盃及金球獎的「大滿貫」選手。

世足賽／冠軍戰後爆衝突FIFA啟動調查 阿根廷、西班牙恐面臨嚴懲

2026世足賽落幕，但冠軍戰後掀起的「場外風暴」才正要開始，針對西班牙以1：0絕殺阿根廷奪冠後發生的肢體衝突事件，國際足總（FIFA）今天發表聲明，確定正式啟動紀律調查程序，並指定專責檢察官對兩隊球員與教練團隊的涉案行為進行全面釐清。

西班牙世界盃封王遊行 逾百萬球迷湧馬德里街頭慶祝

世界盃冠軍西班牙隊今天在馬德里街頭展開敞篷巴士遊行，逾100萬名球迷湧上街頭慶祝，迎接這支睽違16年重返國際足壇巔峰「無...

世足賽／獎金創紀錄 48支參賽隊伍合計可獲8.7億美元

世界盃足球決賽由西班牙隊抱走冠軍，除了可高舉大力神盃、獲頒冠軍戒指，還可獲5,100萬美元獎金；亞軍阿根廷則獲3,400萬美元。

世足賽／預測市場交易量飆升 增速遠超過傳統博弈公司

在世界盃足球賽熱潮席捲全球期間，預測市場的交易量大幅飆升，增速遠超傳統運動博弈公司，凸顯出像Kalshi這類業者如今對體育博弈產業構成競爭威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。