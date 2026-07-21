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世足爭霸 西班牙奪金盃 梅西輸球淚灑球場

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
美加墨世界盃足球賽昨天凌晨落幕，西班牙完全封鎖上屆冠軍阿根廷，加上西班牙托雷斯延長賽攻破球門致勝，終場以一比○擊敗阿根廷，賽後西班牙狂喜合照，全隊高舉大力神盃。法新社
美加墨世界盃足球賽昨天凌晨落幕，西班牙完全封鎖上屆冠軍阿根廷，加上西班牙托雷斯延長賽攻破球門致勝，終場以一比○擊敗阿根廷，賽後西班牙狂喜合照，全隊高舉大力神盃。法新社

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擴增到四十八隊的美加墨世界盃足球賽台灣時間昨天凌晨落幕。隊史第二度打進世界盃冠軍戰的「無敵艦隊」西班牙，完全封鎖上屆冠軍阿根廷進攻，加上阿根廷費南德斯正規賽補時階段領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢，靠著托雷斯延長賽攻破球門，以一比○奪冠，阿根廷衛冕失利，沒能突破一九六二年迄今的「連霸魔咒」。

兩隊正規賽都沒攻破球門，但西班牙有十五次射門、十次射正，都被阿根廷門將大馬丁尼茲撲下；反觀阿根廷九十分鐘射門次數掛零，創下世界盃冠軍戰史上唯一紀錄，也是一九六六年世界盃開始統計以來，阿根廷單場比賽最長的零射正紀錄。

除進攻受阻，阿根廷四強賽進球功臣費南德斯第八十二分鐘先領到一張黃牌，下半場傷停補時把西班牙庫巴西撞飛，又領到一張黃牌，「兩黃換一紅」出場；這次被稱為「愚蠢鏟球」的犯規對阿根廷造成重傷害，西班牙延長賽靠替補上陣的托雷斯建功，在第一○六分鐘攻破球門，成為全場唯一進球，喜迎二○一○年後的隊史第二冠。

這是世界盃賽史第四次冠軍戰正規賽結束沒有任何進球，其中一次正是二○一○年南非世界盃，西班牙都是延長賽進球，讓踢進致勝球的托雷斯形容是「早已寫好的命運劇本」，西班牙兩次冠軍都是在遠離家鄉的世界盃奪冠，他也將這顆進球獻給西班牙全體國民。

卅九歲的阿根廷球王梅西在世界盃冠軍賽敗給西班牙隊後，眼眶泛淚、難掩失望。路透
卅九歲的阿根廷球王梅西在世界盃冠軍賽敗給西班牙隊後，眼眶泛淚、難掩失望。路透

阿根廷挑戰成為世界盃第三支連霸球隊失利，卅九歲當家球星「獅王」梅西忍不住淚灑球場說，「我很難過，但我們已經拚盡全力了。」

本屆是梅西第六度參賽，被視為阿根廷傳奇球星的「最後一舞」，但阿根廷總教練斯卡洛尼表示還沒和梅西確認是否再披戰袍，但肯定梅西會踢到「自己決定不踢」為止。

今年世界盃首度由三國舉辦，擴增到四十八隊同樣是賽史首次；四年後的世界盃將由西班牙、葡萄牙和摩洛哥共同主辦，且適逢世界盃創辦一百周年，烏拉圭、阿根廷和巴拉圭各將舉辦一場百年紀念賽，賽事預計橫跨歐洲、非洲和南美洲，締造新紀錄。

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