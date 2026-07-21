世足賽／西班牙奪冠大合照 川普疑搶鏡頭不肯離場引熱議

西班牙今天在世足決賽奪冠後，陣中球員拍攝大合照，美國總統川普頒獎後疑似不肯離場，而是留在舞台一側參與合照，引發網友熱議。

歐洲新聞台（Euronews）報導，川普是首位於美國本土觀看世界盃決賽的在位美國總統，並親手將世足獎盃頒給冠軍隊西班牙，但他在完成頒獎後，仍繼續待在球隊旁邊。

事發當時，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）跑向川普，試圖引導他離開球隊合照區。

然而，川普仍站在舞台一側，出現在西班牙隊的奪冠合照中。這個略顯尷尬的場面，引發許多網友批評，川普試圖搶走西班牙隊的風采。

有網友形容，川普遲遲不離場的舉動「不恰當」、「可悲至極」且「令人感到羞愧」。還有網友指出，切爾西（Chelsea）去年世俱盃決賽奪冠時，川普也站在最前方，在球隊高舉獎盃時搶盡鏡頭。

此外，由於川普賽前表態支持阿根廷，而阿根廷在世足決賽輸球，也讓「川普魔咒」（Trump curse）再度成為話題。

據報導，川普先前力挺的運動隊伍，甚至只是他現身觀看的比賽，經常以失利告終，此種情況被稱為「川普魔咒」。