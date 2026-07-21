世足賽／川普硬蹭西班牙捧盃照 現場噓不停

衛報報導，美國總統川普十九日現身世足決賽頒獎時，現場噓聲四起，他頒獎後不肯下台，擠進西班牙隊捧盃畫面，場面一度尷尬。儘管世足落幕，川普將賽事政治化的爭議仍延燒。

國際足總（ＦＩＦＡ）主席英凡提諾與川普的密切關係成為本屆世足賽爭議焦點之一。川普第二任上台後，英凡提諾頻繁造訪白宮，外界批評他處理ＦＩＦＡ事務時，愈來愈重視川普的態度與反應。

去年十二月在華府舉行的世足賽抽籤典禮上，臨時設立「ＦＩＦＡ和平獎」，並將首座獎項頒給川普。活動結束前，現場還播放川普競選期間常用的歌曲「ＹＭＣＡ」，引發台下尷尬笑聲。

世足賽期間，川普曾致電英凡提諾，要求重審美國隊前鋒巴洛根的紅牌處分，隨後ＦＩＦＡ罕見暫緩禁賽令，讓美國隊對手比利時大怒，被視為本屆賽事一大爭議。

衛報報導，西班牙十九日以一比○擊敗阿根廷奪下隊史第二座世界盃冠軍後，川普與英凡提諾一同走上球場頒獎，立即遭現場約八點二萬名觀眾以噓聲和口哨聲迎接。

當西班牙球員準備首次高舉冠軍獎盃時，川普仍站在隊伍旁邊，甚至移向球員邊緣，留在合照畫面中。英凡提諾數度在旁示意下台，但川普未予理會，直到捧盃儀式展開仍站在台上，讓現場氣氛一度尷尬。