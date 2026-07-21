聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／巴瑞德斯賽後揮拳 阿根廷背「髒」名

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
世界盃足球賽冠軍賽後爆發全武行，阿根廷巴瑞德斯（前右二）朝西班牙選手鎖喉、揮拳，當場領到紅牌。路透 路透通訊社
世界盃足球賽冠軍賽後爆發全武行，阿根廷巴瑞德斯（前右二）朝西班牙選手鎖喉、揮拳，當場領到紅牌。路透 路透通訊社

2026世足賽

比賽結束哨聲響起，另一場戰鬥才正要開始。世界盃足球賽冠軍賽後爆發全武行，阿根廷巴瑞德斯朝西班牙選手鎖喉、揮拳，當場領到紅牌，更遭批「輸不起」。

西班牙確定冠軍到手瞬間，全隊衝上場慶祝，衝突引爆點先是阿根廷莫里納在慶祝人群中朝西班牙羅德里伸肘，兩人爆發言語衝突、推擠。西班牙賈西亞、加維上前挺自家人，下一幕就見巴瑞德斯支援衝突現場，先是對賈西亞鎖喉，再朝加維臉上推了好幾把，直接將人撂倒在地。

巴瑞德斯因暴力行為吞下紅牌，國際足球總會（ＦＩＦＡ）預計將對此事啟動調查，後續懲處可能不只這張紅牌帶來的一場禁賽。

各界不滿早已延燒，紐約時報旗下The Athletic體育網站以「阿根廷讓自己蒙羞」為題報導；ＢＢＣ球評席勒說，「我們都知道這場比賽對阿根廷的意義，知道這場敗仗有多傷心，但要輸得有風度，這種事情是絕對不被允許的。我們已經看過阿根廷好幾次這麼做了，真的很難看，沒人喜歡輸不起的人」。

阿根廷賽後唯一受訪的人只有總教練斯卡洛尼，選手未在混合採訪區停留，全數快步走上巴士離場，媒體在現場空等兩小時後氣炸。

阿根廷爭議不僅於此，晉級路上飽受質疑裁判偏袒，尤其十六強賽面對埃及的逆轉勝，埃及的進球後續因ＶＡＲ取消，加上強硬的球風、遊走尺度邊緣的身體對抗，被貼上「骯髒」標題，堪稱是本屆賽事的全民公敵。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／阿根廷輸西班牙球員賽後「揮拳毆打」對手！名將痛批：真的太丟臉

世足賽／阿根廷巴瑞德斯向對手揮拳 英媒形容冠軍戰變成格鬥之夜

世足賽／費南德斯冠軍賽吞紅牌 「愚蠢鏟球」斷送阿根廷連霸希望

世足賽／阿根廷大戰西班牙 世足64年衛冕魔咒會打破？

相關新聞

世足賽／西班牙奪冠大合照 川普疑搶鏡頭不肯離場引熱議

西班牙今天在世足決賽奪冠後，陣中球員拍攝大合照，美國總統川普頒獎後疑似不肯離場，而是留在舞台一側參與合照，引發網友熱議

世足爭霸 西班牙奪金盃 梅西輸球淚灑球場

擴增到四十八隊的美加墨世界盃足球賽台灣時間昨天凌晨落幕。隊史第二度打進世界盃冠軍戰的「無敵艦隊」西班牙，完全封鎖上屆冠軍阿根廷進攻，加上阿根廷費南德斯正規賽補時階段領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢，靠著托雷斯延長賽攻破球門，以一比○奪冠，阿根廷衛冕失利，沒能突破一九六二年迄今的「連霸魔咒」。

世足賽／梅西男兒淚 亞馬爾給抱抱

阿根廷昨天在世界盃足球賽冠軍戰以○比一不敵西班牙，挑戰二連霸、隊史第四冠失利，重量級球星梅西成為史上首位在冠軍戰三次先發的球員，未能以隊長身分領軍奪冠，賽後在爆滿超過八萬名球迷面前傷心落淚，但他也展現風度，坦言西班牙的表現更出色。至於梅西的國家隊生涯是否「最後一舞」，仍待觀察。

世足賽／巴瑞德斯賽後揮拳 阿根廷背「髒」名

比賽結束哨聲響起，另一場戰鬥才正要開始。世界盃足球賽冠軍賽後爆發全武行，阿根廷巴瑞德斯朝西班牙選手鎖喉、揮拳，當場領到紅牌，更遭批「輸不起」。

世足賽／西班牙隊長「低調強」 抱走金球獎

相隔十六年，西班牙奪下隊史第二座世界盃冠軍，隊長羅德里更獲得賽會最佳球員的金球獎肯定，讓這位沒有刺青、生活低調的西班牙球星成為史上第七位握有世界盃、歐洲國家盃、歐洲冠軍聯賽金盃及金球獎的「大滿貫」選手。

世足賽／川普硬蹭西班牙捧盃照 現場噓不停

衛報報導，美國總統川普十九日現身世足決賽頒獎時，現場噓聲四起，他頒獎後不肯下台，擠進西班牙隊捧盃畫面，場面一度尷尬。儘管世足落幕，川普將賽事政治化的爭議仍延燒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。