世足賽／巴瑞德斯賽後揮拳 阿根廷背「髒」名

比賽結束哨聲響起，另一場戰鬥才正要開始。世界盃足球賽冠軍賽後爆發全武行，阿根廷巴瑞德斯朝西班牙選手鎖喉、揮拳，當場領到紅牌，更遭批「輸不起」。

西班牙確定冠軍到手瞬間，全隊衝上場慶祝，衝突引爆點先是阿根廷莫里納在慶祝人群中朝西班牙羅德里伸肘，兩人爆發言語衝突、推擠。西班牙賈西亞、加維上前挺自家人，下一幕就見巴瑞德斯支援衝突現場，先是對賈西亞鎖喉，再朝加維臉上推了好幾把，直接將人撂倒在地。

巴瑞德斯因暴力行為吞下紅牌，國際足球總會（ＦＩＦＡ）預計將對此事啟動調查，後續懲處可能不只這張紅牌帶來的一場禁賽。

各界不滿早已延燒，紐約時報旗下The Athletic體育網站以「阿根廷讓自己蒙羞」為題報導；ＢＢＣ球評席勒說，「我們都知道這場比賽對阿根廷的意義，知道這場敗仗有多傷心，但要輸得有風度，這種事情是絕對不被允許的。我們已經看過阿根廷好幾次這麼做了，真的很難看，沒人喜歡輸不起的人」。

阿根廷賽後唯一受訪的人只有總教練斯卡洛尼，選手未在混合採訪區停留，全數快步走上巴士離場，媒體在現場空等兩小時後氣炸。

阿根廷爭議不僅於此，晉級路上飽受質疑裁判偏袒，尤其十六強賽面對埃及的逆轉勝，埃及的進球後續因ＶＡＲ取消，加上強硬的球風、遊走尺度邊緣的身體對抗，被貼上「骯髒」標題，堪稱是本屆賽事的全民公敵。