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世足賽／西班牙隊長「低調強」 抱走金球獎

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導

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相隔十六年，西班牙奪下隊史第二座世界盃冠軍，隊長羅德里更獲得賽會最佳球員的金球獎肯定，讓這位沒有刺青、生活低調的西班牙球星成為史上第七位握有世界盃、歐洲國家盃、歐洲冠軍聯賽金盃及金球獎的「大滿貫」選手。

羅德里本屆賽會雖沒有任何進球和助攻，但他是傳球次數最多、跑動距離最長的球員，觸球次數也領先群雄。昨天冠軍戰他完美展現精準控球和高傳球成功率，一○五次傳球有一○一球精準到位，讓他擊敗法國巨星姆巴佩和阿根廷「獅王」梅西，成為本屆金球獎得主。

不同於一般球員滿身刺青，卅歲的羅德里為了捐血選擇不紋身；他成為職業球員後仍在大學攻讀企管學位，並住在簡樸的大學宿舍。他也不開豪車，還將四分之一的薪水捐做公益，且在數位時代不使用任何社群媒體，將專注力留給球場和生活。

前年九月，羅德里遭遇膝蓋韌帶斷裂的嚴重傷勢，當時他才剛奪下代表年度世界最佳球員的金球獎，經過漫長復健重回賽場。今年更率西班牙以國際賽卅八場不敗的新紀錄奪下世界盃冠軍，讓他感性說，希望自己的經歷能啟發年輕世代，「一個球員即使曾達到巔峰，又跌入谷底，依然能夠東山再起，這是一個戰勝逆境的例子」。

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