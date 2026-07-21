聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／梅西男兒淚 亞馬爾給抱抱

聯合報／ 記者藍宗標曾思儒／綜合報導
阿根廷冠軍戰不敵西班牙。比賽結束後，亞馬爾（左）主動向前擁抱梅西（右）。美聯社
阿根廷冠軍戰不敵西班牙。比賽結束後，亞馬爾（左）主動向前擁抱梅西（右）。美聯社

2026世足賽

阿根廷昨天在世界盃足球賽冠軍戰以○比一不敵西班牙，挑戰二連霸、隊史第四冠失利，重量級球星梅西成為史上首位在冠軍戰三次先發的球員，未能以隊長身分領軍奪冠，賽後在爆滿超過八萬名球迷面前傷心落淚，但他也展現風度，坦言西班牙的表現更出色。至於梅西的國家隊生涯是否「最後一舞」，仍待觀察。

這場比賽最受矚目的焦點，就是卅九歲梅西對決十九歲西班牙球星亞馬爾，兩人因一張「澡盆洗澡照」揭開十多年前的緣分。比賽結束那一刻，亞馬爾與隊友興奮狂歡，梅西則泛淚癱坐在地，亞馬爾主動向前擁抱梅西，留下動人的一幕。

相較於個人獎或成為進球王，梅西更重視與隊友一起贏得冠軍，他表示，雖對結果感到難過，不過全隊已經竭盡全力，接受輸球結果，不會忘記比賽期間所做的一切。

梅西連續六屆世界盃之旅從二○○六年開始，其中五屆賽事至少闖進八強，二○二二年奪冠、二○一四年及今年獲得亞軍，這位卅九歲球星昨天踏進美國紐澤西州大都會人壽體育場，也成為史上在冠軍戰出賽的最年長非門將球員。

美國總統川普、國際足球總會主席英凡提諾共同主持頒獎典禮，梅西獲得亞軍獎牌沒有太大喜悅，淚灑球場更讓球迷不捨，國家隊生涯是否告終尚無定論；他曾表示上屆世界盃是最後一舞，今年開賽卻成為參加六屆的球員，冠軍戰黯然結束後，未來動向仍待觀察。

梅西本屆賽事出戰八五三分鐘，攻進八球、助攻四次，儘管金靴獎、史上進球王都被法國球星姆巴佩搶走，但接近不惑之年在大會非門將球員出賽時間排名第四，奮戰精神讓球迷相當感動。

阿根廷總教練斯卡洛尼說，還未與這位八屆金球獎得主溝通，是否繼續披上阿根廷戰袍，「希望大家都能為梅西取得的成就感到自豪，他是史上最偉大足球員」。

阿根廷門將大馬丁尼茲本屆出賽九三四分鐘，大會排名第一，昨天神勇撲下西班牙十一球，打破世界盃冠軍戰撲救紀錄。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／梅西奮戰853分鐘封王夢碎 冠軍戰3次先發再創史詩級紀錄

世足賽／最後一舞？衛冕失利梅西落淚：西班牙表現更好

世足賽／阿根廷挑戰2連霸失利 梅西獲頒銀牌難過落淚

世足賽／西阿大戰上演世代對決 梅西只有這數據贏亞馬爾

相關新聞

世足賽／西班牙奪冠大合照 川普疑搶鏡頭不肯離場引熱議

西班牙今天在世足決賽奪冠後，陣中球員拍攝大合照，美國總統川普頒獎後疑似不肯離場，而是留在舞台一側參與合照，引發網友熱議

世足爭霸 西班牙奪金盃 梅西輸球淚灑球場

擴增到四十八隊的美加墨世界盃足球賽台灣時間昨天凌晨落幕。隊史第二度打進世界盃冠軍戰的「無敵艦隊」西班牙，完全封鎖上屆冠軍阿根廷進攻，加上阿根廷費南德斯正規賽補時階段領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢，靠著托雷斯延長賽攻破球門，以一比○奪冠，阿根廷衛冕失利，沒能突破一九六二年迄今的「連霸魔咒」。

世足賽／梅西男兒淚 亞馬爾給抱抱

阿根廷昨天在世界盃足球賽冠軍戰以○比一不敵西班牙，挑戰二連霸、隊史第四冠失利，重量級球星梅西成為史上首位在冠軍戰三次先發的球員，未能以隊長身分領軍奪冠，賽後在爆滿超過八萬名球迷面前傷心落淚，但他也展現風度，坦言西班牙的表現更出色。至於梅西的國家隊生涯是否「最後一舞」，仍待觀察。

世足賽／巴瑞德斯賽後揮拳 阿根廷背「髒」名

比賽結束哨聲響起，另一場戰鬥才正要開始。世界盃足球賽冠軍賽後爆發全武行，阿根廷巴瑞德斯朝西班牙選手鎖喉、揮拳，當場領到紅牌，更遭批「輸不起」。

世足賽／西班牙隊長「低調強」 抱走金球獎

相隔十六年，西班牙奪下隊史第二座世界盃冠軍，隊長羅德里更獲得賽會最佳球員的金球獎肯定，讓這位沒有刺青、生活低調的西班牙球星成為史上第七位握有世界盃、歐洲國家盃、歐洲冠軍聯賽金盃及金球獎的「大滿貫」選手。

世足賽／川普硬蹭西班牙捧盃照 現場噓不停

衛報報導，美國總統川普十九日現身世足決賽頒獎時，現場噓聲四起，他頒獎後不肯下台，擠進西班牙隊捧盃畫面，場面一度尷尬。儘管世足落幕，川普將賽事政治化的爭議仍延燒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。