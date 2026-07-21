世足賽／梅西男兒淚 亞馬爾給抱抱

阿根廷昨天在世界盃足球賽冠軍戰以○比一不敵西班牙，挑戰二連霸、隊史第四冠失利，重量級球星梅西成為史上首位在冠軍戰三次先發的球員，未能以隊長身分領軍奪冠，賽後在爆滿超過八萬名球迷面前傷心落淚，但他也展現風度，坦言西班牙的表現更出色。至於梅西的國家隊生涯是否「最後一舞」，仍待觀察。

這場比賽最受矚目的焦點，就是卅九歲梅西對決十九歲西班牙球星亞馬爾，兩人因一張「澡盆洗澡照」揭開十多年前的緣分。比賽結束那一刻，亞馬爾與隊友興奮狂歡，梅西則泛淚癱坐在地，亞馬爾主動向前擁抱梅西，留下動人的一幕。

相較於個人獎或成為進球王，梅西更重視與隊友一起贏得冠軍，他表示，雖對結果感到難過，不過全隊已經竭盡全力，接受輸球結果，不會忘記比賽期間所做的一切。

梅西連續六屆世界盃之旅從二○○六年開始，其中五屆賽事至少闖進八強，二○二二年奪冠、二○一四年及今年獲得亞軍，這位卅九歲球星昨天踏進美國紐澤西州大都會人壽體育場，也成為史上在冠軍戰出賽的最年長非門將球員。

美國總統川普、國際足球總會主席英凡提諾共同主持頒獎典禮，梅西獲得亞軍獎牌沒有太大喜悅，淚灑球場更讓球迷不捨，國家隊生涯是否告終尚無定論；他曾表示上屆世界盃是最後一舞，今年開賽卻成為參加六屆的球員，冠軍戰黯然結束後，未來動向仍待觀察。

梅西本屆賽事出戰八五三分鐘，攻進八球、助攻四次，儘管金靴獎、史上進球王都被法國球星姆巴佩搶走，但接近不惑之年在大會非門將球員出賽時間排名第四，奮戰精神讓球迷相當感動。

阿根廷總教練斯卡洛尼說，還未與這位八屆金球獎得主溝通，是否繼續披上阿根廷戰袍，「希望大家都能為梅西取得的成就感到自豪，他是史上最偉大足球員」。

阿根廷門將大馬丁尼茲本屆出賽九三四分鐘，大會排名第一，昨天神勇撲下西班牙十一球，打破世界盃冠軍戰撲救紀錄。