世足賽／獎金創紀錄 48支參賽隊伍合計可獲8.7億美元

世界盃足球決賽由西班牙隊抱走冠軍，除了可高舉大力神盃、獲頒冠軍戒指，還可獲5,100萬美元獎金；亞軍阿根廷則獲3,400萬美元。

國際足球總會（FIFA）擴大2026年世界盃獎金規模，總額創下紀錄，48支參賽隊伍合計可獲得8億7,100萬美元，其中包括4月新增的逾1億美元。當時歐洲部分足球協會遊說FIFA提供協助，以支付在三國參賽所需的龐大交通及住宿費用。

48個參賽球隊都有獎金，FIFA透過兩種形式向48個國家的足球協會提供款項：依據球隊賽事晉級狀況發放的獎金，以及統一支付的訓練及備戰費用。

參加世界盃的48支球隊至少可獲1,250萬美元參賽費用，其中包括參加小組賽的1,000萬美元獎金，以及250萬美元的賽前訓練及相關支出。球隊表現愈佳，所得獎金也愈高。

冠軍可獲最高獎金，本屆冠軍西班牙可獲得5,100萬美元，相較之下，2022年阿根廷在卡達世界盃奪冠時，獲頒4,200萬美元獎金。當時共有32隊參賽，總獎金為4億4000萬美元。

除獎金之外，根據世界盃規定，FIFA也必須負擔各國足協前往比賽地點的商務艙來回機票，以及50人代表團的食宿費用，其中包括球員。住宿費用從球隊首場比賽的前五晚開始支付，直到球隊遭淘汰後的那一晚為止。

FIFA也會負擔最多50名代表團成員的國內交通費用，以及包括器材卡車在內的專屬車隊。

參賽隊伍的足協則必須支付「適當的保險費用，包括但不限於受傷、意外、疾病及旅行保險」，以及「飯店雜支」和代表團其他成員的住宿費用。

美國總統川普19日現身世足決賽頒獎時，現場噓聲四起，他頒獎後不肯下台，擠進西班牙隊捧盃畫面，場面一度尷尬。儘管世足落幕，川普將賽事政治化的爭議仍延燒。