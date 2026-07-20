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世足賽／西班牙世足封王夜傳憾事 噴泉倒塌致慶祝民眾死傷
2026世足賽
西班牙拿下世界盃冠軍，民眾上街慶祝卻發生憾事。根據地方當局與媒體，西部洛里哥城一座噴泉在慶祝活動中倒塌，造成一名13歲青少年喪生，另有多人受傷。
法新社報導，洛里哥城（Ciudad Rodrigo）市政府在臉書（Facebook）發文，對一名13歲男孩的離世表達哀痛與哀悼之意。
貼文寫道：「原本應該是為西班牙隊在世界盃足球賽奪冠歡慶的時刻，卻變成悲劇。」
貼文補充道，另有數人在這起事故中受傷。
緊急服務單位在社群平台X發文說：「當地時間凌晨12時30分過後幾分鐘，救援人員接獲多通報案電話，稱一座噴泉倒塌，壓到許多人。」
西班牙當地媒體報導，許多人為了慶祝西班牙繼2010年後再奪世界盃冠軍而爬上這座噴泉，噴泉不堪負荷而倒塌。
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