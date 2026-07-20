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世足賽／西班牙奪第2冠 公主捧金盃重現16年前經典畫面

中央社／ 馬德里20日綜合外電報導
西班牙蘇菲亞公主（前排中）手捧國際足聯世界盃獎杯。 法新社
西班牙蘇菲亞公主（前排中）手捧國際足聯世界盃獎杯。 法新社

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西班牙榮登本屆世界盃冠軍，出席觀戰的王室成員與球員共享喜悅，當蘇菲亞公主捧起大力神盃，姐姐蕾歐諾兒公主在旁鼓掌歡呼，重現16年前西班牙首次奪冠時，球員將獎盃交給兩位小公主的畫面。

西班牙「世界報」（El Mundo）報導，西班牙國家足球隊睽違16年再次創造歷史，在世足賽二度奪冠。西班牙首次舉起大力神盃是在2010年南非世界盃。

這場勝利留下許多經典畫面，也與2010年那場令人難忘的決賽有諸多巧合，令外界不禁比較這兩代帶領西班牙達到世界足球殿堂巔峰的球員。

除了都取得勝果外，許多球迷也指出西班牙兩次封王的其他相似之處。面對強大對手，「無敵艦隊」再次透過控球與耐心掌控比賽節奏，在這場充滿高強度競爭與緊張的決賽中，西班牙最後在延長賽攻入致勝球。

西班牙歡慶奪冠最令人津津樂道的時刻之一，就是球隊獲頒獎盃後，西班牙國王菲利佩六世（FelipeVI）、王后雷蒂西亞（Reina Letizia）、蕾歐諾兒公主（Princesa Leonor）及蘇菲亞公主（Infanta Sofia）從看台走下球場向冠軍球隊表達祝賀。

在一片歡欣氣氛中，大力神盃傳到蘇菲亞公主手中，她難掩驚喜之色，同時球員們在她身邊興奮地又叫又跳。

這個場景不免讓人想起2010年那個夏天，剛奪冠的西班牙國家足球隊晉見王室，並把大力神盃交到兩位當時仍年幼的小公主手中，讓她們與獎盃合影。

蕾歐諾兒公主與蘇菲亞公主當時年僅4歲和3歲，如今兩人已分別是20歲及19歲的青年。

歷史似乎於16年後再次圓滿重演，這幅充滿象徵意義的畫面，如今也成為西班牙第二度奪得世界盃冠軍的珍貴回憶。

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