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世足賽收鑼 港海關打擊冒牌貨行動也收隊 檢獲貨值約1.6億港元

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
為加強打擊與2026年國際足總世界盃相關的跨境轉運以及網上售賣冒牌貨物活動，香港海關5月26日至7月19日採取代號鋼門的執法行動，檢獲約24萬件懷疑冒牌貨物，估計市值共約1億5900萬港元。圖為部分檢獲的懷疑冒牌貨物。中通社
為加強打擊與2026年國際足總世界盃相關的跨境轉運以及網上售賣冒牌貨物活動，香港海關5月26日至7月19日採取代號鋼門的執法行動，檢獲約24萬件懷疑冒牌貨物，估計市值共約1億5900萬港元。圖為部分檢獲的懷疑冒牌貨物。中通社

2026世足賽

美加墨世足賽收鑼，香港海關也宣布世足賽期間，打擊與賽事有關的侵權活動冒牌活動收隊，說檢獲市值約一億五千九百萬港元的冒牌貨，拘捕十三人包括四名未成年人。

香港海關五月二十六日起，舉行為期八周、代號「鋼門」的行動，以打擊今次世足賽有關的侵權活動冒牌活動。到七月十九日行動結束，共偵破五十宗侵權案，檢獲約二十四萬件疑似冒牌貨物，行動中十三人被捕，當中十二人涉在網上售賣冒牌物品，包括四名未成年人，海關認為數字反映青少年參與網上侵權活動值得關注。

每有重大國際足球賽事，香港賣與賽事參與隊和明星相關球衣、足球、球鞋，同時販賣冒牌關連產品的活動就猖獗起來。今次香港海關檢獲物品價值及數量，比上屆世足賽有倍數增長，海關認為反映周邊商品需求龐大。

香港海關期間利用大數據系統進行分析，包括在社交媒體及二手買賣平台找出售賣冒牌物品的賣家。發現冒牌球衣仿真技術偏高，售價大約是正牌球衣三至四成，並多用「高仿」、「A貨」等字眼，需細心觀察球衣造口或數字立體程度、隊徽縫印等與正貨的分別。

今次香港海關拘捕的十三名人士中，有四名年齡在十八歲以下，分別出售一件至四十件貨物不等。香港海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊說，香港青少年參與網上侵權活動情況有上升趨勢，由2024年只有一人、去年有二人，到今年暫時已拘捕五人，相信部分人誤以為網路可以匿名，加上世界盃周邊商品有龐大商機，加上網路世界的普及，部分青少年打算「搵快錢」或轉售閒置物品，但未核實產品真偽就放上網轉售而誤墮法網。

吳家俊說，在香港不論是集團式出售或只出售一件冒牌產品都要負上刑責。海關將走訪校園進行宣傳教育，加強青少年守法意識，並提醒家長留意子女的網路習慣及財政狀況，適時灌輸正確價值觀及消費觀。根據香港《商品說明條例》，任何人士售賣或作銷售用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬港元及監禁五年。

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