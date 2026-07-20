快訊

外資驚爆高階CCL將掀第二波漲價潮 點名兩大台廠目標價狂飆逾50%

性平案學生控葉丙成違反個資法 檢方偵結不起訴

謝賢最後身影曝光！4月才被目擊坐輪椅喝咖啡 網淚喊不敢相信

聽新聞
0:00 / 0:00

阿根廷世足衛冕夢碎！和平致敬活動竟變成警民衝突 警派水砲車驅離

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
2026年世足賽落幕，阿根廷在延長賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。阿根廷球迷19日賽後聚集在首都布宜諾斯艾利斯地標方尖碑附近，向國家隊致敬，但原本和平的活動在當天深夜變成警民衝突。新華社
2026年世足賽落幕，阿根廷在延長賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。阿根廷球迷19日賽後聚集在首都布宜諾斯艾利斯地標方尖碑附近，向國家隊致敬，但原本和平的活動在當天深夜變成警民衝突。新華社

2026世足賽

2026年世足賽落幕，阿根廷在延長賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。英國太陽報報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭19日晚間有上萬人聚集在街頭觀賽，球迷賽後儘管失望，但仍高唱國歌和平致敬國家隊。然而，這場和平致敬活動在當晚深夜演變成警民衝突，多名民眾和員警受傷。警方派出水砲車驅離民眾，阿根廷報紙Infobae指出至少15人被捕。

太陽報指出，警民衝突的起因是幾位球迷翻越當地地標方尖碑（Obelisco）的防護圍籬。現場突然爆發混亂，球迷開始向員警丟擲玻璃瓶和其他物品。員警使用催淚瓦斯、高壓水砲和發射橡膠子彈，試圖平息騷亂。據報導衝突持續約20分鐘，有7名員警身上多處受傷。另有多名民眾受傷，一名男子被暴徒踢中腹部，還有一名女子需要接受治療，但其傷情不明。

警方從科連特斯大道（Corrientes Avenue）往南向貝爾格拉諾大道（Belgrano Avenue）推進，持續向布宜諾斯艾利斯南部推進，人群開始後退。當地照片顯示，配備盾牌和警棍的鎮暴警察席捲雜物散落一地的街道。

態度較為理性的球迷對發生暴亂深感痛心，表示即使輸球仍深愛國家隊，不明白為何本來和平的集會會變成這樣。

其實，這並非阿根廷首次發生類似暴亂。阿根廷在16強賽中擊敗埃及，數萬名球迷聚集在方尖碑慶祝勝利時，也發生了暴亂，造成多名民眾和員警受傷，至少19人被捕。

阿根廷 世足賽 西班牙 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／湧方尖碑致敬國家隊 阿根廷球迷：我們像冠軍一樣光榮

世足賽／阿根廷巴瑞德斯向對手揮拳 英媒形容冠軍戰變成格鬥之夜

世足賽／決賽不敵西班牙 阿根廷球迷淚眼告別梅西

世足賽／阿根廷驚險逆轉晉8強 球迷應援各出奇招

相關新聞

世足賽／快比哥哥紅！亞馬爾3歲弟弟超搶鏡 應援西班牙太瘋狂萌翻球迷

西班牙在冠軍戰延長賽以1：0擊敗阿根廷，捧起隊史第2座大力金盃，而陣中19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）在場上的身影備受關注之餘，他年僅3歲、同父異母的弟弟凱恩（Keyne）更是搶走不少鎂光燈焦點，成為場邊最可愛的「小小吉祥物」。

世足賽／梅西檢舉西班牙球員「一動作」失敗！英傳奇痛批：像小孩一樣太荒謬

阿根廷在世足賽冠軍戰以0：1不敵西班牙，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）比賽中向裁判檢舉，試圖讓庫庫雷利亞（Marc Cucurella）領紅牌被罰下，遭網友和英格蘭名將批評，「像個小孩子（baby）」。

世足賽／阿根廷輸西班牙球員賽後「揮拳毆打」對手！名將痛批：真的太丟臉

阿根廷今天在世足賽決賽以0：1不敵西班牙，賽後阿根廷球員巴瑞德斯（Leandro Paredes）竟出拳攻擊西班牙球員加維（Gavi），遭到各界譴責。

世足賽／西班牙延長賽進球！退阿根廷奪隊史第2冠

衛冕軍阿根廷挑戰終結64年的「冠軍魔咒」，今天卻被西班牙完全封鎖，正規賽90分鐘射門次數仍掛零，創下空前紀錄，加上費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢；最終「無敵艦隊」靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。

世足賽／梅西冠軍、金靴、歷史進球王都丟了！英媒：無法再一人扛全隊

世足賽冠軍戰阿根廷以0：1輸給西班牙，這可能是39歲的梅西（Lionel Messi）生涯最後巔峰，結果不只和冠軍擦肩而過，也錯失金靴獎及世界盃歷史進球王，留下滿滿遺憾。

世足賽／梅西冠軍戰未能破網 姆巴佩連兩屆金靴獎史上第一人

世界盃足球賽落幕，金靴獎得主出爐，法國看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進10球排名第1，成為史上首位連續兩屆世足賽奪下金靴獎的球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。