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世足賽／「德瑞克魔咒」再現？ 饒舌天王重押阿根廷卻慘賠
2026世足賽
加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）透露，自己在2026年世界盃決賽前下注150萬美元，賭阿根廷能在90分鐘正規賽內獲勝。然而他過去經常大手筆下注並以失利收場，這次也未能扭轉頹勢，阿根廷最終以0比1敗給西班牙。
福斯體育（Fox Sports）報導，根據被稱為「德瑞克魔咒」（The Drake Curse）的迷信說法，任何運動員或球隊只要得到德瑞克的公開支持，就注定會遭遇令人失望的結果。
由於德瑞克最近面臨一系列賭局失利，部分阿根廷球迷看到德瑞克重押「藍白軍團」時，忍不住感到憂心忡忡。
除了足球，這名饒舌歌手過去在各種運動項目的投注紀錄，也充斥代價高昂的失敗。
甚至有人設立「TheDrakeCurse.com」網站，專門記錄他的運動博彩歷史。
據報導，德瑞克今年2月曾因新英格蘭愛國者（NewEngland Patriots）在第60屆超級盃敗給西雅圖海鷹（Seattle Seahawks），損失100萬美元。此外，他去年押注義大利好手辛納（Jannik Sinner）在美國網球公開賽（US Open）擊敗西班牙猛將「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），又再輸掉30萬美元。
另據獨立報（The Independent）報導，在2022年卡達世界盃決賽，德瑞克也曾押注阿根廷擊敗法國，但由於他當時下注的也是阿根廷在「90分鐘正規賽」內獲勝，比賽最後進入延長賽與PK大戰，因此雖然阿根廷最終奪冠，他仍然輸掉了100萬美元。
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